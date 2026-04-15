Psykologassistenter till Första linjen unga Karlstad, sommaren 2026
Region Värmland / Behandlingsassistentjobb / Karlstad Visa alla behandlingsassistentjobb i Karlstad
2026-04-15
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du bidra och göra något meningsfullt? Samtidigt som du utvecklas och knyter många kontakter? Då är våra sommarvikariat någonting för dig. Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Med din hjälp blir både vi och patienterna bättre - välkommen till Region Värmland!
Din arbetsplats
Första linjen unga är ett samarbete mellan Region Värmland och länets kommuner och består av flera öppenvårdsmottagningar på primärvårdsnivå i länet. Första linjen unga tar emot barn, ungdomar 6-20 år med lindrig psykisk ohälsa.
Vi söker nu två psykologassistenter till Första linjen unga Karlstad som vill jobba hos oss under sommaren 2026.
Verksamheten är förlagd till lokaler i Karlstad och i vårt upptagningsområde ingår kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil. Hos oss arbetar ett team lösningsfokuserade behandlare med olika kompetenser och erfarenheter; psykologer, socionomer, beteendevetare och administrativ personal.
Arbetet består av kartläggning av barn och unga med misstänkt NPF samt att ge enklare basinsatser till både den unge och till familjen. Allt sker under handledning av erfarna psykologer.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som:
Har läst minst sex terminer på psykologprogrammet.
Är nyfiken och engagerad och vill få djupare kunskaper i din roll som blivande psykolog.
Har du erfarenhet av journalsystemet Cosmic är det meriterande.
Arbetet ställer krav på personlig mognad, självständighet, samarbetsförmåga och ett strukturerat arbetssätt, där du tar ansvar både för egna uppgifter och för teamets gemensamma arbete. Välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
Region Värmland (visa karta
)
651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Första linjen unga Karlstad Kontakt
Rebecca Holm, Psykologförbundet rebecca.holm2@regionvarmland.se 010-8314311 Jobbnummer
9855733