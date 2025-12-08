Psykolog, vikariat, till Vuxenpsykiatrimottagning i Ystad
2025-12-08
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri Kristianstad bedriver öppenvård i Hässleholm, Kristianstad, Simrishamn och Ystad. Akutmottagningen och all slutenvård ligger i Kristianstad. För invånare tillhörande Ystad, Skurup och Sjöbo erbjuds slutenvård och akutmottagning i Malmö och Lund. Vårt upptagningsområde är Skånes nord- och sydöstra kommuner, med sammanlagt cirka 300 000 människor. Vi har ett gott samarbete med kommunerna genom samverkansmöten och vårdplaneringar. Trots en stor geografisk spridning karaktäriseras vår verksamhet av närhet och korta beslutsvägar.
Vuxenpsykiatrimottagningen i Ystad är en välfungerande, fullbemannad och stabil verksamhet där vi värnar om både varandra och våra patienter. Vi utreder och behandlar patienter med affektiva sjukdomar, psykossjukdomar, ångesttillstånd, depressioner, samt olika former av personlighetssyndrom och neuropsykiatriska tillstånd. Vi arbetar med en stegvis och individuellt anpassad behandling både i grupp och individuellt för att möta patienterna. Hos oss möts du av cirka 45 medarbetare med ett genuint intresse att ge våra patienter bästa möjliga vård. Vi arbetar i tvärprofessionella specialistinriktade team för att tillsammans tillgodose patientens behov. Teamen består av läkare, psykolog, sjuksköterskor, skötare/behandlare, arbetsterapeut, fysioterapeut, rehabiliteringskoordinator, medicinska sekreterare och kurator.
Vår mottagning är i ständig utveckling och arbetar med implementering av standardiserade vårdprocesser och förhållningssättet personcentrerad vård.
En av våra kollegor går på föräldraledighet och därför välkomnar vi nu en psykolog för ett vikariat hos oss!
I rollen utgår du huvudsakligen från vårt NDD-team men kommer att möta och behandla patienter från samtliga team. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat bedömningssamtal, utredningar, diagnostisering samt psykologisk behandling. Du träffar patienterna både enskilt och i grupp. I arbetet förekommer även sambedömning med läkare, teamkonferenser, konsultationer och samverkan med vårdgrannar och andra verksamheter.
Vi erbjuder dig en stimulerande miljö med stora möjligheter att delta och påverka vårt arbete. Verksamhetens pågående förbättringsarbete ger dig även möjlighet till utbildning och vidareutveckling utifrån eget intresse och verksamhetens behov.
Tjänsten avser ett vikariat på 1 år, med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har erfarenhet av allmänpsykiatrisk öppenvård och/eller psykoterapeutisk behandling med KBT samt har kunskaper i systemen Melior och Våps. Vi välkomnar både dig som är mer erfaren i din yrkesroll och dig som är nyare och intresserad av vår verksamhet.
Som person är du flexibel, lösningsorienterad och självgående. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga och värnar om den sociala arbetsmiljön. Därtill har du ett gott etiskt förhållningssätt och ett gott bemötande gentemot både kollegor och patienter. Du trivs även med att arbeta och utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke-och belastningsregistret.
Urvalsarbetet påbörjas vecka 2, 2026. Intervjuer planeras till 16, 19 och 23 januari.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
