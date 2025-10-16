Psykolog vikariat till Norrtälje södra vårdcentral | Tiohundra
2025-10-16
Vill du arbeta med ett viktigt uppdrag där du är med och gör skillnad i någons vardag samtidigt som du får ett utvecklande och omväxlande arbete? Då är det här den perfekta tjänsten för dig! Välkommen till oss på Norrtälje Södra Vårdcentral!

Om tjänsten
Den psykosociala verksamheten inom primärvården befinner sig i en spännande utvecklingsfas mot stegvis och nära vård.
Vi behöver därför ytterligare en psykolog vårt team för psykisk hälsa. Hos oss utför du kvalificerat psykosocialt och psykoterapeutiskt bedömnings- och behandlingsarbete för patienter över 18 år. Du kommer till största del arbeta självständigt med ett stort ansvar för hur behandlingen utformas för varje patient. Våra patienter söker för vitt skilda problem, företrädesvis ångest, depression, kris, sorg, psykosomatik, och stress/utmattning. Behandlingen genomförs enskild samt i grupp. Teamarbete sker med flera olika yrkeskategorier men främst läkare och sjuksköterskor. Vi dokumenterar i Take Care.
Vi erbjuder handledning en gång i månaden. Det psykosociala teamet består av 9 personer samt en PTP. Teamet träffas en gång i vecka för avstämning och vidareutveckling av behandlingsprocesser.
Tjänsten är ett vikariat, till en början på ett år men med möjlighet till förlängning.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Psykosocialt och psykoterapeutiskt bedömnings- och behandlingsarbete
Teamarbete med läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och rehabiliteringskoordinator.
Om vårt erbjudande:
Vi har flextid samt möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter. Bra pensionsavtal. Vi arbetar ständigt med kvalitets- och förbättringsarbeten där du har möjlighet att delta.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr per år via epassi. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad psykolog
Ha flera års erfarenhet av antingen arbete inom primärvård eller psykiatri.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal-och skrift
Det är meriterande om du också har:
Utbildning och erfarenhet av KBT
Erfarenhet och intresse av gruppbehandling
Goda kunskaper av ADHD samt autism
Som person är du flexibel, serviceinriktad och har lätt att hitta problemlösningar. Du uppskattar möjligheten till självständigt arbete samtidigt som du har god samarbetsförmåga då arbetet innefattar samverkan mellan olika yrkesgrupper och andra vårdgivare och instanser. Det är viktigt att vara prestigelös och våga be om hjälp och stöd när svårigheter uppstår.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om företaget
Norrtälje Södra vårdcentral har cirka 11 400 listade patienter och här arbetar cirka 35 medarbetare. Vårdcentralen är belägen i centrala Norrtälje.
På vårdcentralen får du kollegor med hög kompetens och lång erfarenhet som präglas av ett gott arbetsklimat och samarbete över yrkesgränserna.
I psykosociala teamet är vi idag två psykologer, en psykoterapeut, en psykiatrisjuksköterska och fem kuratorer. Vi har flera gruppbehandlingar igång och eftersträvar att utöka antal och bredden.
Hos oss finns diabetessjuksköterska, hjärtsviktssjuksköterska, astma/KOL-mottagning och en äldremottagning. Alla personalkategorier är engagerade i studenthandledning på ett eller annat sätt. Tiohundra har 5 vårdcentraler och 1 filialvårdcentral. Vi samverkar i kvalitets- och utvecklingsfrågor både mot sjukhuset och andra verksamheter inom bolaget så som psykiatrin.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
