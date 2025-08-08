Psykolog vikariat, Borås psykologmottagningar föräldraskap och små barn
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Borås Visa alla psykologjobb i Borås
2025-08-08
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vi satsar på små barns psykiska hälsa, kom och var med!
Psykologmottagningar föräldraskap och små barn i Västra Götalandsregionen är en verksamhet i utveckling.
Under 2025 tar vi ett krafttag med att utveckla vårt arbete med tidiga insatser för små barn. Vi behöver därför stärka upp vår enhet med en psykolog för tidsbegränsad anställning med placering på vår mottagning i BoråsPubliceringsdatum2025-08-08Om företaget
Psykologmottagningar föräldraskap och små barn tillhör Västra Götalandsregionens primärvård och har uppdraget att genom hälso- och sjukvårdsinsatser främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn fram till start i förskoleklass. Detta sker genom insatser till blivande föräldrar, föräldrar och barn. Tyngdpunkten ligger på förebyggande arbete och tidiga insatser. Verksamheten tillför också övriga primärvården och samverkanspartners ett psykologiskt perspektiv på föräldrablivande, föräldraskap och barns behov och utveckling.
Psykologmottagningar föräldraskap och små barn är Nordens största psykologenhet, med närmare 100 psykologer. Verksamheten består av enheterna Göteborg, Södra Bohuslän, Södra Älvsborg, Fyrbodal och Skaraborg. Vi har psykologer som enhetschefer och en psykolog som områdeschef.
På enheten Södra Älvsborg är vi nu 17 psykologer, en medicinsk sekreterare och en enhetschef. Enheten har mottagningar i Borås, Alingsås, Skene, Ulricehamn och Lerum. Vi har en god stämning och trivseln är hög. Nu söker vi en psykolog för anställning med placering i Borås, där du kommer bli en del i ett härligt och kompetent gäng tillsammans med 9 andra psykologer. Tjänsten är ett tidsbegränsat vikariat för en föräldraledig kollega.
Om arbetet
Arbetet som psykolog hos oss innebär en bred och varierad klinisk verksamhet.
Arbetsuppgifterna kommer att innefatta föräldraskapsstödjande insatser i grupp eller individuellt, avgränsande behandlingsinsatser till blivande och nyblivna föräldrar samt att på barnhälsovårdens uppdrag och i samråd med barnets föräldrar bedöma barns utveckling. Du kommer även att arbeta i vårt konsultativa uppdrag mot personal inom mödrahälsovård och barnhälsovård, samt samverka i team på specialist-BVC. Regelbunden handledning erbjuds och tillsammans med övriga kollegor får du ta del av gemensamma fortbildningsinsatser.
Om dig
Du är legitimerad psykolog med intresse och gärna erfarenhet av arbete med små barn och deras föräldrar. Du tycker om att arbeta såväl gruppbaserat som med par och individer. Erfarenhet av utvecklingsbedömningar och konsultativa insatser är meriterande. Du bör även ha erfarenhet av, alt vara intresserad att lära dig att hålla föräldrautbildningar digitalt då vi satsar mycket på att tillgängliggöra våra insatser.
Du tilltalas av vårt breda uppdrag, att arbeta såväl förebyggande som med bedömning och behandling, samt att arbeta på individ- och gruppnivå. Humor gillar vi, och viktiga personliga egenskaper för arbetet är flexibilitet, trygghet i yrkesrollen och en god förmåga att samarbeta både internt och externt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrigt
Placering på mottagningen i Borås.
Vi genomför urval och intervjuer löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4197". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Regionhälsan Södra Älvsborg Psykologmottagningar föräldraskap och små barn Kontakt
Helena Orte Mörtsell, Enhetschef 0722-098314 Jobbnummer
9450106