Psykolog välkomnas till Psykiatrisk Utredningsmottagning/ACT Göteborg
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Göteborg Visa alla psykologjobb i Göteborg
2025-08-15
Psykiatrisk Utredningsmottagning är en enhet som arbetar med utredningar vid psykossjukdomar och vid misstanke om psykos.
Sedan september 2022 har vi även ett uppdrag att jobba med nyinsjuknande i psykos. Med ett nytt vårdförlopp erbjuds ett snabbt omhändertagande där man följer patienten intensivt i början, och efter cirka ett och ett halvt år remitteras patienten vidare till annan öppenvård. Målgruppen för detta nya vårdförlopp är nyinsjuknande patienter mellan 18-35 år.
ACT Göteborg är en samverkansmottagning mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, SU/Psykiatri Psykoskliniken och därför riktar sig verksamheten till invånare i Göteborgs stad.
ACT Göteborg vänder sig till patienter som är mellan 18 - 70 år med svår psykisk sjukdom och som har sammansatta behov till följd av psykiatriska problematik eller substansbruk vilka inte tillgodogjorts inom ordinarie behandlingsinsatser inom specialpsykiatrin, beroendevården eller hos kommunen av olika skäl. Personalen arbetar även aktivt uppsökande.
Hembesök ingår i arbetet och görs till flertalet patienter. Teamen består av läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, medicinska sekreterare, hälsopedagog, case manager, arbetsterapeuter, behandlingsassistenter, skötare, sektionsledare och enhetschef och vi har ett nära samarbete med slutenvård och övriga öppenvårdsmottagningar.
Vad erbjuder vi dig?
Vi kan erbjuda dig ett intressant arbete i två multidisciplinära team. Du kommer ta emot nyinsjuknande patienter med psykossjukdom, och patienter med annan psykiatrisk problematik.
Du kommer ingå i en grupp med psykologer inom psykoskliniken som har ett väl utvecklat samarbete. Det finns goda möjligheter till fortbildning, forskningsdeltagande samt handledning både inom utrednings- och behandlingsarbete.Dina arbetsuppgifter
Som psykolog på mottagningarna kommer du att arbeta med utredning, bedömning och behandling i nära samarbete med teamen och andra samarbetspartners. Tyngdpunkten kommer att ligga på behandlingsarbete med KBT, där du bland annat möter nyinsjuknande patienter som behöver förstå såväl sitt insjuknande som orsakerna till detta. Vi ser gärna att du även har möjlighet att erbjuda PTSD-behandling då många av våra patienter lever i stor utsatthet. Anhörigperspektivet är även betydelsefullt, varför ett intresse av familjebehandling ses som positivt. Behandlingsarbete sker både individuellt och i grupp.
Om dig
Du är legitimerad psykolog. Erfarenhet av utredning och behandling av patienter med psykosproblematik är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och engagemang för/erfarenhet av målgruppen.
Varmt välkommen med din ansökan!
