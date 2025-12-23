Psykolog välkomnas till En väg in BUP Drottninggatan
2025-12-23
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen.
Om verksamheten
En väg in (EVI) är ett regiongemensamt kontaktcenter för barn och unga med psykisk ohälsa i Västra Götaland.
På EVI hanteras också remisser till regionens samtliga BUP-mottagningar samt rådgivningssamtal från bland annat ungdomar, vårdnadshavare och vårdgrannar. Organisatoriskt tillhör EVI Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
En väg in är placerat i centrala lokaler i Göteborg och här arbetar ett team på cirka 20 personer med att erbjuda regionens barn och unga rätt psykiatrisk vård i rätt tid och vid rätt instans. Här arbetar psykologer, sjuksköterskor, läkare och vårdadministrativa sekreterare och till teamet önskar vi nu en medarbetare med professionen legitimerad psykolog.
På EVI arbetar vi tvärprofessionellt och drar nytta av varandras erfarenheter och kompetenser. Vi arbetar även löpande med fortbildning av personalen inom de områden som är relevanta för verksamheten och vi samverkar med BUP:s öppenvårdsmottagningar i regionen, samt vårdgrannar och samverkanspartners så som primärvård, socialtjänst och elevhälsa.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Din arbetsdag på En väg in består huvudsakligen av två delar - att bedöma inkomna remisser och att bemanna vår rådgivningstelefon.
Till rådgivningstelefonen ringer vårdnadshavare och till viss del ungdomar med spörsmål kring psykisk ohälsa och din uppgift är att, med stöd av framtagna triageringsdokument och aktuella RMR:er (regional medicinsk riktlinje), triagera dem till rätt vårdnivå (BUP eller primärvård), alternativt ge egenvårdsråd. Till rådgivningstelefonen ringer också vårdgrannar och samverkanspartners.
I remissbedömningen hanteras samtliga regionens remisser till BUP, inklusive egenremisser. Dessa bedöms i team om minst två medarbetare och även här är huvuduppgiften att triagera till rätt vårdnivå.
Som medarbetare på En väg in har du också möjlighet att vara en del i den vidare utvecklingen av verksamheten, samt delta i olika arbetsgrupper gällande exempelvis fortbildning och intern planering.
Vidare finns möjlighet till distansarbete ett par dagar i veckan.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift och goda kunskaper i engelska. Du har god IT-vana. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga med psykisk ohälsa och/eller erfarenhet av remissbedömning.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper där bland annat ett gott bemötande är centralt i telefonkontakten med barn/unga och deras föräldrar. Då du arbetar i team med remissbedömningarna och har kontakter med olika samverkanspartners behöver du också ha en mycket god samarbetsförmåga.
För att trivas i rollen behöver du ha förmåga att hålla kvalitet och tempo i metodiska och återkommande uppgifter. Samtidigt behöver du vara flexibel och kunna växla fokus när prioriteringar ändras.
