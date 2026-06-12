Psykolog, UM och SBU, Avesta och Hedemora
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Psykologjobb / Avesta Visa alla psykologjobb i Avesta
2026-06-12
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Samtalsmottagningen för barn och unga i Avesta är en del av Första linjens barn- och ungdomspsykiatri. Vi erbjuder lättillgängliga insatser för barn och unga i åldern 6-17 år med lätt till måttlig psykisk ohälsa. Arbetet sker i nära samverkan med föräldrar, skola, socialtjänst och andra vårdaktörer. Här finns ett mindre, sammansvetsat team där du som medarbetare får stort utrymme att påverka både ditt eget arbete och verksamhetens utveckling.
Tjänsten är en kombinationstjänst där du även arbetar inom ungdomsmottagningens verksamhet, som riktar sig till unga i åldern 13-24 år. Ungdomsmottagningens uppdrag är att främja fysisk, psykisk och sexuell hälsa, stärka identitetsutveckling samt erbjuda stöd och behandling vid psykisk ohälsa och livsrelaterade svårigheter. Arbetet präglas av ett helhetsperspektiv och lågtröskelinsatser där unga enkelt kan söka stöd.
Ett viktigt nytt arbetssätt i Region Dalarna är En väg in, som startade i november 2025. Syftet är att skapa en mer jämlik och tillgänglig vård där varje individ får bedömning och stöd utifrån sina unika behov. Funktionen ger råd, stöd och hänvisning till samverkansparter, och vid behov görs en fördjupad bedömning med triagering till primärvård eller barn- och ungdomspsykiatri (BUP).
Samverkan är en central del av arbetet, där du samarbetar med exempelvis elevhälsa, socialtjänst, BUP, vårdcentraler, habilitering och familjecentraler. Tillsammans arbetar vi för att skapa en helhetssyn kring barnet eller ungdomen, där rätt insats ges i rätt tid. Tjänsten är en delad tjänst i södra området, mellan UM och SBU, både i Avesta och Hedemora.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss får du en meningsfull roll där du arbetar med att förebygga, identifiera och behandla psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och unga vuxna.
Arbetet består huvudsakligen av behandlande och stödjande samtal, både individuellt och tillsammans med viktiga vuxna såsom föräldrar och andra närstående. Du arbetar med bedömning, kortare och mer riktade behandlingsinsatser samt uppföljning.
Du har möjlighet att använda olika psykologiska behandlingsmetoder utifrån din kompetens, exempelvis KBT-baserade insatser, och du har stor frihet att planera och strukturera ditt arbete.
En viktig del av uppdraget är samverkan kring barnet eller ungdomen. Du deltar i nätverksmöten, samordnad individuell planering (SIP) samt vård- och samverkansmöten tillsammans med andra aktörer. Du blir en nyckelperson i att bidra till samordning av insatser och att säkerställa ett helhetsperspektiv utifrån individens behov.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad psykolog
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer
Erfarenhet av arbete inom första linjens psykiatri eller liknande verksamhetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i samtal med barn och ungdomar och har god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du har ett starkt engagemang för att förbättra barns och ungas psykiska hälsa och är strukturerad, ansvarstagande och empatisk.
Urval sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan. Inför eventuell anställning görs kontroll i Polisens misstanke- och belastningsregister. Sökande som kallas till intervju uppmanas att beställa utdrag i god tid. Förekomst i registret kan påverka möjligheten till anställning.
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Fackliga kontaktuppgifter
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Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:461". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Dida Aziz dida.aziz@regiondalarna.se Jobbnummer
9961052