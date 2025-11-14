Psykolog till Vuxenpsykiatriska mottagningen i Kristianstad
2025-11-14
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker just nu en psykolog som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss!
Verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri i Kristianstad bedriver specialistpsykiatri i östra Skåne med cirka 350 medarbetare. Vi vänder oss till vuxna från 18 år och består av heldygns- och öppenvård, två slutenvårdsavdelningar, en akutmottagning samt en beroendemottagning. Vidare finns det fyra allmänpsykiatriska team, psykosteam och neuropsykiatriska team både i Kristianstad och Hässleholm, samt ett verksamhetsövergripande DBT-team (dialektisk beteendeterapi) med placering i Kristianstad. Vårt upptagningsområde är fem kommuner i nordöstra Skåne. Vi är måna om att ha ett gott samarbete med kommunerna vilket vi upprätthåller genom samverkansmöten och gemensamma vårdplaneringar.
Vuxenpsykiatrimottagningen i Kristianstad är en arbetsplats där arbetsglädje och gemenskap är viktiga delar av vår gemensamma vardag. Vi är cirka 70 medarbetare som arbetar i tvärprofessionella team bestående av läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, skötare, medicinska sekreterare och två enhetschefer. Vi har ett viktigt uppdrag att utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter erbjuda våra invånare med psykisk ohälsa bedömning, utredning, diagnostik, vård och behandling. För att säkra våra patienters behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet arbetar vi med fast vårdkontakt, individuella vårdplaner och samverkar med andra aktörer.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Idag är vi totalt tio psykologer i teamet. Som psykolog hos oss erbjuds du ett varierande arbete nära teamet. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att bedöma, utreda, diagnostisera samt behandla psykiska problem och sjukdomar. Du kommer få arbeta både i individuella och i gruppkontakter. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med traumaproblematik samt personlighetssyndrom. Det är även meriterande om du har utbildning i ERGT. Tjänsten innefattar även att genomföra neuropsykiatriska utredningar och bedömningar i samråd med mottagningens neuropsykiatriska team. Arbetet innebär också samverkan med vårdgrannar och övriga arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov. Mottagningen står i nuläget i en utvecklingsprocess med syftet att öka vårdkvalitet och patientsäkerhet.
Vuxenpsykiatrin i verksamhetsområdet Kristianstad värnar om den psykologkompetens som finns och den som vi behöver. Verksamhetsområdet har genomfört ett utvecklingsarbete kring långsiktig kompetensförsörjning för psykologer för att skapa en strukturerar kompetensutveckling. För att höja kvalitén i vårt patientarbete och för din kompetensutveckling finns möjlighet att genom arbetsgivaren gå din specialistutbildning efter en tids tjänstgöring i verksamheten.
Vi erbjuder dig en stimulerande miljö där det finns stora möjligheter att delta och påverka vårt arbete på mottagningen. Verksamhetens pågående förbättringsarbete ger dig stora möjligheter till utveckling, utbildning samt möjligheter till vidareutveckling utifrån eget intresse och verksamhetens behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med erfarenhet av psykiatrisk öppenvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Om du behärskar våra befintliga IT-system såsom Melior och VÅPS är detta meriterande.
Som person är det viktigt att du är ödmjuk och hjälpsam samt alltid sätter patienten i första hand. Du är trygg och noggrann i din roll som psykolog. Du har ett gott etiskt förhållningssätt, vilja till förbättringsarbete och god förmåga att samarbeta. Vidare bidrar du till ett öppet och glädjefyllt arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret sker vid en eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Intervjuer planeras hållas 10/12 eftermiddag samt 11/12 förmiddag. Varmt välkommen in med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
Nadja Andersson, Enhetschef 044-309 28 97, Nadja.Andersson@skane.se
