Psykolog till Vuxenpsykiatrisk mottagning 1, Västerås
Region Västmanland / Psykologjobb / Västerås Visa alla psykologjobb i Västerås
2025-11-05
Vill du arbeta med engagerade kollegor och göra verklig skillnad för människor med psykisk ohälsa? Hos oss på Vuxenpsykiatrisk mottagning 1 i Västerås får du ett varierande och meningsfullt arbete i ett tryggt team där samarbete, utveckling och god arbetsmiljö står i fokus.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
På Vuxenpsykiatrisk mottagning 1 innefattar arbetet som psykolog att samverka i vårt tvärprofessionella team med övriga medarbetare på mottagningen. Hos oss erbjuds du ett stimulerande och varierande arbete innehållande arbetsuppgifter som består utav olika former av utredningar, bedömningssamtal, behandlingar. Arbetet hos oss innebär att du får arbeta både självständigt, i samarbete med övriga yrkeskategorier och i grupp. Vi behandlar och möter patienter med allmän psykiatrisk problematik, olika form av ångest, depressioner, social fobi, ADHD, bipolaritet, emotionell instabil personlighetssyndrom, PTSD och OCD.
På Vuxenpsykiatrisk mottagning 1 erbjuder vi dig en god arbetsmiljö, eget arbetsrum och möjlighet till lärande samt kompetensutveckling. Alla våra behandlare har möjlighet till såväl mentorskap och handledning. Vi strävar efter att erbjuda ett snabbt och gott omhändertagande till våra patienter både vad gäller bedömning, utredning och behandling. Vi erbjuder också våra patienter olika former av gruppbehandling och nu finns bland annat en UP grupp, en STAIR grupp och ADHD steg 2 grupp. Vi är också pågång att starta upp digital behandling i form av I-KBT.
Om arbetsplatsen
Vuxenpsykiatriska mottagning 1 i Västerås är en del av specialistpsykiatrin i Region Västmanland och vänder sig till patienter med psykisk ohälsa som kräver specialistvård bosatta i Västerås, Surahammar och Hallstahammars kommuner. Vi tar emot patienter utifrån deras födelsedatum, dag 1-10. Vägledande för uppdelningen har varit att åstadkomma en väl fungerande vårdkedja med ett gott samarbete mellan akutvård, slutenvård och öppenvård. På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, arbetsterapeut, sjukgymnast samt administrativ personal.
Vi arbetar i två team och strävar efter att ge våra patienter ett snabbt och gott omhändertagande med hög kvalité och professionellt bemötande. Vi är en välfungerande mottagning som präglas av många skratt, öppenhet, samarbete och respekt för varandras kompetens.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.
Ny som psykolog
För dig som är nylegitimerad psykolog erbjuder vi ett tvåårigt kompetenspaket för att ge dig en mjukare övergång mellan rollen som PTP-psykolog och legitimerad psykolog.
I kompetenspaketet ingår:
• Verksamhetsspecifik kurs
• Deltagande på en nationell/nordisk kongress
• Auskultation inom primärvård, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri eller rättspsykiatri (totalt fem dagar)
• Möjlighet att gå handledarutbildning år 2
• Personlig uppföljning av erfaren psykologKvalifikationer
Du som söker är legitimerad psykolog, har svensk psykologexamen gärna med KBT inriktning eller är vid start av PTP eller har fått beslut från Socialstyrelsen om att få genomföra PTP. Om du har beslut från Socialstyrelsen måste det bifogas i ansökan.
Det är meriterande att ha erfarenhet av behandlingsarbete, social psykiatri och eller psykiatrisk vård. Goda datakunskaper samt erfarenhet av journalsystemet Cosmic är en fördel. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Som person är du lyhörd och har god förmåga att sätta dig in i andras situation. Du har en personlig mognad, är trygg och stabil. Du har ett respektfullt och gott bemötande mot såväl patienter som arbetskamrater. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. För att trivas i arbetet behöver du vara självgående med ett gott omdöme och empatisk förmåga.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning, vikariat, heltid. Tillträde från 1 januari eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 23 november 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
