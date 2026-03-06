Psykolog till Vuxenpsykiatrin mottagning 2, Västerås
Region Västmanland / Psykologjobb / Västerås Visa alla psykologjobb i Västerås
2026-03-06
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som psykolog i ett team med kollegor med hög kompetens? Vi söker dig med intresse för specialistpsykiatri och som önskar ett omväxlande arbete med patienten i fokus.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss erbjuds du ett varierande och stimulerande jobb. Du kommer att ingå i en psykologgrupp med hög kompetens. Som psykolog samverkar du i tvärprofessionella team där du som psykolog bidrar med det psykologiska perspektivet. Dina arbetsuppgifter består av olika former av utredning, bedömning och behandling.
Vi möter patienter med allmänpsykiatrisk problematik, såsom ångestsyndrom, förstämningssyndrom, neuropsykiatrisk problematik, PTSD, OCD och personlighetssyndrom.
Om arbetsplatsen
Vuxenpsykiatriska mottagning 2 är en del av specialistpsykiatrin i Region Västmanland. Mottagningen är en trivsam arbetsplats som genomsyras av öppenhet, god gemenskap och professionalism. Tillsammans skapar vi vård av hög kvalitet med patienten i fokus. Som psykolog hos oss erbjuds du ett varierat och intressant arbete. På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, arbetsterapeut, fysioterapeut, samt administrativ personal. Mottagningen är uppdelad i tre team.
Uppdraget för team 1 och 2 återfinns inom allmänpsykiatrin och vänder sig till patienter med psykisk ohälsa som kräver specialistpsykiatri för bosatta i Västerås, Surahammar och Hallstahammars kommuner. Utöver ovan nämnda team finns även äldreteamet inom mottagningen med fokus på äldrepsykiatri.
Vi strävar efter att ge våra patienter ett snabbt och gott omhändertagande med hög kvalité och professionellt bemötande. Vi är en välfungerande mottagning som präglas av samarbete och respekt för varandras kompetens.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.
Ny som psykolog
För dig som är nylegitimerad psykolog erbjuder vi ett tvåårigt kompetenspaket för att ge dig en mjukare övergång mellan rollen som PTP-psykolog och legitimerad psykolog.
I kompetenspaketet ingår:
• Verksamhetsspecifik kurs
• Deltagande på en nationell/nordisk kongress
• Auskultation inom primärvård, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri eller rättspsykiatri (totalt fem dagar)
• Möjlighet att gå handledarutbildning år 2
• Personlig uppföljning av erfaren psykologKvalifikationer
Du som söker är legitimerad psykolog eller är i slutet av din PTP-tjänstgöring. Du har erfarenhet av psykiatriskt arbete, gärna erfarenhet av eller intresse för specialspsykiatrin, neuropsykiatriska utredningar och behandlingsarbete vid svårare psykiatriska tillstånd. Andra behandlingsinriktade vidareutbildningar så som tex Prolonged Exposure, EMDR, Unified Protocol är meriterande.
Eftersom rollen kräver att du kan kommunicera i tal och skrift med patienter, närstående och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Därför ser vi att du är trygg och stabil i din yrkesroll och har förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett strukturerat sätt. Du har ett respektfullt och gott bemötande mot såväl patienter som arbetskamrater.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid. Arbetstid är dagtid vardagar, vi tillämpar flextid.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 22 mars 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 vecka 14.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Psykologförbundet
Jakob Sidmalm jakob.sidmalm@regionvastmanland.se Jobbnummer
9780503