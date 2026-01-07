Psykolog till Vuxenpsykiatrin mottagning 1, Västerås
Region Västmanland / Psykologjobb / Västerås Visa alla psykologjobb i Västerås
2026-01-07
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett team som präglas av samarbete, utveckling och ett varmt professionellt bemötande? Hos oss på Vuxenpsykiatrisk mottagning 1 i Västerås får du som psykolog ett meningsfullt och varierat uppdrag där du bidrar till ett gott omhändertagande för patienter med psykisk ohälsa.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss arbetar du med psykologiska bedömningar, utredningar och behandlingar, både individuellt och i grupp. Du är en del av vårt tvärprofessionella team och samarbetar nära läkare, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeut och administrativ personal. Arbetet innebär att du både arbetar självständigt och gemensamt i teamets planering, utveckling av patientflöden och i det dagliga mottagningsarbetet. Vi möter patienter med bred psykiatrisk problematik, där behandling sker både individuellt och i etablerade gruppformat såsom UP-grupp, STAIR-grupp och ADHD steg 2. Vi är även i färd med att utveckla digital behandling i form av I-KBT.
Hos oss erbjuds du en god arbetsmiljö, ett eget arbetsrum och goda möjligheter till lärande och kompetensutveckling. Våra behandlare har tillgång till handledning och mentorskap och vi arbetar aktivt för att du ska ha förutsättningar att fördjupa dig i ditt kliniska arbete.
Om arbetsplatsen
Vuxenpsykiatrisk mottagning 1 är en del av specialistpsykiatrin i Region Västmanland och vänder sig till patienter i Västerås, Surahammar och Hallstahammar som behöver specialistpsykiatrisk vård. Vi arbetar i två team och tar emot patienter utifrån födelsedatum för att skapa en sammanhållen och välfungerande vårdkedja. Mottagningen kännetecknas av öppenhet, samarbete och ett respektfullt förhållningssätt där olika professioner kompletterar varandra. Vi har en stabil bemanning och en arbetsmiljö med mycket energi, kollegialt stöd och professionell utveckling i fokus.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.
Ny som psykolog
För dig som är nylegitimerad psykolog erbjuder vi ett tvåårigt kompetenspaket för att ge dig en mjukare övergång mellan rollen som PTP-psykolog och legitimerad psykolog.
I kompetenspaketet ingår:
• Verksamhetsspecifik kurs
• Deltagande på en nationell/nordisk kongress
• Auskultation inom primärvård, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri eller rättspsykiatri (totalt fem dagar)
• Möjlighet att gå handledarutbildning år 2
• Personlig uppföljning av erfaren psykologKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Du som genomför eller ska påbörja PTP, eller har beslut från Socialstyrelsen om PTP-behörighet, är också välkommen att söka; beslutet behöver i så fall bifogas i ansökan. Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom slutenvården samt ERGT-terapi. Även erfarenhet av psykologiskt behandlings- och utredningsarbete, arbete som psykolog samt kunskap inom socialpsykiatri eller psykiatrisk vård är meriterande. Det är en fördel om du har psykologexamen med KBT-inriktning, psykoterapeututbildning steg II eller erfarenhet av Cosmic. För rollen krävs goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt grundläggande datakunskaper.
I den här rollen behöver du ha ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt samt god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du är stabil och kan behålla lugn och fokus även i pressade situationer. Du visar empatisk förmåga och ett professionellt bemötande, och du bidrar aktivt till ett respektfullt och konstruktivt arbetsklimat. Personlig mognad och ansvarstagande är viktiga delar av rollen.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Tillträde våren 2026 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 25 januari 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Psykologförbundet
Sanna Väisänen sanna.vaisanen@regionvastmanland.se 021-17 51 11 Jobbnummer
9670772