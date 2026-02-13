Psykolog till Vuxenpsykiatrimottagning psykos Lund
Vi söker nu en psykolog till Vuxenpsykiatrimottagning psykos i Lund. Tjänsten är delad mellan slutenvårdsavdelning 1/Piva och öppenvårdsmottagning i Lund.
Vårt uppdrag är utredning, behandling och rehabilitering för personer med psykossjukdom. Vi arbetar utifrån de nationella riktlinjerna för insatser till patienter med schizofreni. Vårdinsatserna anpassas utifrån patientens behov och den individuella vårdplanen.
I öppenvården arbetar vi enligt behandlingsmodellen F-ACT (Flexibel Assertive Community Treatment) vilket innebär att vi har ett tätt samarbete såväl inom det egna teamet som med kommuner och vårdgrannar. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och psykologer. Vårdinsatserna anpassas utifrån patientens behov för att kunna möta patienten både i det akuta skedet och under återhämtning/rehabilitering. Samarbetet mellan professionerna är a och o och tillgängligheten för olika insatser är hög. Vi arbetar även med nyinsjuknande i psykos (Nip) vilket är en metod som syftar till att, genom familjesamtal på systemteoretisk grund, stötta patienten och dess nätverk.
Avdelning1/Piva har 16 vårdplatser uppdelade mellan psykosavdelning och Piva (psykiatrisk intensivvårdsavdelning). Här består teamet av läkare, kurator, sjuksköterskor, undersköterskor och psykolog. På avdelningen vårdas patienter med olika former av psykiatrisk problematik i det akuta skedet.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss arbetar du med bedömning, utredning, behandling, konsultation och handledning. Den här tjänsten innebär en möjlighet att tillföra ett psykologiskt perspektiv i slutenvårdsarbetet och att följa patienten genom flera delar av vårdprocessen.
Vi söker en legitimerad psykolog till vår psykosverksamhet som vill arbeta i en strukturerad och kunskapsbaserad vårdmiljö. Hos oss arbetar du utifrån evidensbaserade metoder och standardiserade vårdprocesser, med fokus på kvalitet, kontinuitet och patientdelaktighet. Du blir en del av ett tvärprofessionellt team där behandling, utredning och uppföljning sker enligt fastställda riktlinjer och vårdprogram.
I det dagliga mottagningsarbetet styr du självständigt över metod och längd på dina behandlingar. Du har en viktig roll i F-ACT-teamet och har alltid teamet som stöd. Vi värdesätter att psykologgruppen kan erbjuda en bredd av psykologisk behandling utifrån olika teoretiska ramverk. Din psykologiska kompetens och kunskap är viktig både för teamet och i arbetet med såväl etablerade patienter som personer som utreds för misstänkt psykossjukdom.
Vi erbjuder dig ett öppet och positivt arbetsklimat med goda utvecklingsmöjligheter. Som ny medarbetare hos oss får du en anpassad introduktion utifrån din kompetens och dina erfarenheter. Vi sätter stort värde på handledning och kompetensutveckling. Möjlighet finns till både intern och extern vidareutbildning utifrån dina intressen och verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har också språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1, enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som psykolog inom psykiatri, gärna med erfarenhet av KBT-behandling.
För att trivas hos oss ser vi att du är trygg i din yrkesroll, har ett intresse för komplex psykiatrisk problematik samt uppskattar långa processer och långsiktigt alliansskapande. Vidare är du en prestigelös person som tycker om att samarbeta med olika professioner och hitta pragmatiska lösningar i arbetet. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
