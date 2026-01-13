Psykolog till Vuxenpsykiatrimottagning könsidentitet Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Psykologjobb / Malmö Visa alla psykologjobb i Malmö
Vill du utmanas och utvecklas inom en enhet som arbetar med könsidentitet? Då kan det vara dig vi söker när vi nu välkomnar en ny kollega till könsidentitetsmottagningen i Malmö.
Könsidentitetsmottagningen tar emot sökande med könsdysfori som har en önskan om att genomgå könsbekräftande behandling. Hos oss arbetar psykologer, specialistläkare, kuratorer och en medicinsk sekreterare. Mottagningen är väletablerad med tydliga rutiner och vårdprocesser.
Vi befinner oss i en spännande fas då Socialstyrelsen gav Region Skåne i samverkan med Region Östergötland uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård (NVH) inom området könsdysfori från och med 1 januari 2024. Vi delar lokal och har gemensam enhetschef med Barn- och ungdomspsykiatrimottagning könsidentitet Malmö.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Du arbetar till stor del självständigt då du tillsammans med patienten utforskar könsidentiteten samt utreder och bedömer förutsättningarna för könsbekräftande behandling. I detta arbete har du nytta av breda psykologiska kunskaper inom bland annat diagnostik, neuropsykiatri, identitetsutveckling och samtalsmetodik. Arbetet kommer delvis att vara teamorienterat då du tillsammans med dina kollegor sammanför resultat av utredningarna.
Vi värdesätter och tar vara på den kunskapsbredd som finns hos våra medarbetare. Därför uppmuntrar vi dig att bidra med din yrkeskompetens och delta i utvecklingen av verksamheten. Utifrån ditt intresse och verksamhetens behov kan vi erbjuda dig yrkesmässig utveckling i form av utbildning både internt och externt. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med behandling, bedömning och utredning inom vuxenpsykiatrin.
Då vi arbetar i team är det viktigt att du är öppen och lyhörd samt kan dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till andra. Du är trygg i din yrkesroll och har god förmåga att arbeta både individuellt och i grupp. Vi värdesätter arbetsglädje, engagemang och nytänkande. Vi är måna om att hitta rätt person och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras innan eventuell anställning.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Välkommen med din ansökan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
