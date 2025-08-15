Psykolog till Vuxenpsykiatrimottagning i Trelleborg
Gör skillnad. Varje dag.
Letar du som psykolog efter din nästa utmaning där du kan få utvecklas både i din profession och som person? Då ska du inte tveka att söka dig till oss på vuxenpsykiatrimottagningen i Trelleborg!
Här utreds och behandlas patienter med affektiva sjukdomar, ångesttillstånd, depressioner samt olika former av personlighetssyndrom och neuropsykiatriska tillstånd. Hos oss finns ett genuint intresse för att ge våra patienter bästa möjliga vård. Vi arbetar i två tvärprofessionella team för att på bästa sätt tillgodose patientens behov. Vår mottagning erbjuder bedömnings- och utredningsinsatser och har en stor bredd av behandlingsformer så som kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (PDT), Good psychiatric Management (GPM) samt Prologed Exposure (PE). Vi erbjuder även gruppbehandlingar baserade på bland annat DBT och ACT.
Hos oss får du ett engagerande och spännande arbete. Förutom en trevlig arbetsplats med god teamkänsla erbjuder vi dig introduktion anpassad efter dina behov för att ta vara på din kompetens. Arbetsgruppen består av psykologer, kuratorer, administrativ personal, specialistläkare, ST-läkare, sjuksköterskor, rehabkoordinator, arbetsterapeut och enhetschef. Hos oss värderas arbetsmiljön högt och vi har en välkommande kultur såväl gentemot patienter som kollegor. Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Ditt arbete som psykolog hos oss innebär primärt sedvanliga psykologiska arbetsuppgifter såsom bedömning, utredning och behandling av psykiatriska tillstånd, såväl individuellt som i grupp. Du arbetar med bedömning av vårdnivå och har kontakt med andra psykiatriska mottagningar och vårdgrannar som vi samarbetar med, såsom habilitering och primärvård. I rollen förväntas du ha god kompetens inom KBT och/eller PDT samt att även vara aktiv i utvecklingen mot en patientsäker, forskningsförankrad psykiatrisk vård.
Hos oss erbjuder vi regelbunden handledning i utredningsmetodik och olika psykoterapimetoder.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du har goda kunskaper inom KBT och/eller PDT.
För tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av allmänpsykiatriskt arbete såsom bedömningar, behandlingsarbete med individer och grupper, personlighetsdiagnostik enligt DSM-5 och neuropsykiatriska utredningar. Därtill är det fördelaktigt om du har steg 2-utbildning samt meriterande med erfarenhet från tidigare arbete inom vuxenpsykiatrin.
När det kommer till dig som person är du flexibel, initiativtagande och kreativ. Vi vill att du bidrar till ett gott samarbete genom ett starkt engagemang, god kommunikation, positiv inställning samt att du delar med dig av din kunskap. Då arbetet sker både individuellt och i team lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att ske innan eventuell anställning.
Vi tillämpar löpande urval i den här rekryteringsprocessen. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
