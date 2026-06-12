Psykolog till Vuxenpsykiatrimottagning 1 Drottninggatan i Helsingborg
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Psykologjobb / Helsingborg Visa alla psykologjobb i Helsingborg
2026-06-12
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Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten självklarheter för dig? Letar du efter din nästa utmaning där du kan få utvecklas både i din profession och som person? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri i Helsingborg består både av mottagningsverksamhet och vårdavdelningar. Specialistpsykiatrins uppdrag är att erbjuda bedömning, utredning och behandling för personer med komplex psykiatrisk problematik enligt gränssnitt gentemot primärvården. Vårt upptagningsområde är nordvästra Skånes tio kommuner. Här utreds och behandlas främst patienter med affektiva sjukdomar, ångesttillstånd samt olika former av personlighetssyndrom och neuropsykiatriska tillstånd. Mottagningen i Helsingborg ligger i framkant i utvecklingen och arbetar med teambaserad vård. Du kommer således att få arbeta med och bidra till psykiatrisk vård som präglas av samarbete, öppenhet och kvalitet. Mottagningen består av cirka 35 medarbetare av olika yrkeskategorier, däribland receptionist, medicinska sekreterare, läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, arbetsterapeut, rehab koordinator, skötare, undersköterska och enhetschef.
Vår mottagning står inför en spännande utveckling där du som medarbetare har möjlighet att vara med att påverka. Vår ambition är att genom ett förändrat omhändertagande öka tillgängligheten och skapa förutsägbarhet för så väl patienter som medarbetare. Vi söker dig som är nyfiken på och engagerad i förändringsarbete som skapar mervärde för våra patienter. Vi kan erbjuda dig en trivsam arbetsplats med kollegor som värnar om varandra, utvecklas tillsammans och alltid håller patientens bästa i åtanke.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Nu söker vi en ny psykologkollega till vår mottagning på Drottninggatan i Helsingborg.
I din roll som psykolog hos oss kommer du bland annat att genomföra diagnostiska bedömningar, utredningar och behandlingar. Du arbetar med både enskild behandling och gruppbehandling för att kunna erbjuda patienterna bästa möjliga vård utifrån deras förutsättningar. Vidare arbetar du även med professionella sambedömningar tillsammans med dina kollegor inom andra yrkesprofessioner, vissa akuta uppföljningar och suicidpreventiva besök.
Vi erbjuder handledning och som ny medarbetare får du individuellt anpassad introduktion. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Därtill har du även ett giltigt B-körkort. Det är önskvärt att du har flera års erfarenhet av allmänpsykiatriskt patientarbete. Därtill är det positivt om du har ett intresse av att arbeta med ett bredare fokus och med de standardiserade vårdprocesserna.
Du som söker har ett stort engagemang i ditt arbete och har förmågan att se patienten som en individ och kan identifiera dennes behov. Som person är du öppen, nyfiken, flexibel och ser nya utmaningar samt förändringsarbete som något positivt. Vidare ser vi även att du har förmågan att ta egna initiativ och har en god förmåga att samarbeta i tvärprofessionella team. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, så varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser framemot att lära känna dig!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning tom 20270331. Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
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kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331699". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
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252 21 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Christina Erlandsson, Enhetschef 042-406 26 06 Jobbnummer
9962301