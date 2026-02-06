Psykolog till Vuxenpsykiatrimottagning 1 Drottninggatan i Helsingborg
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Psykologjobb / Helsingborg Visa alla psykologjobb i Helsingborg
2026-02-06
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Eslöv
, Lund
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten självklarheter för dig? Letar du efter din nästa utmaning där du får möjlighet att utvecklas både i din profession och som person? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi välkomnar nu en psykolog till vår mottagning där du som medarbetare har möjlighet att vara med att påverka. Vår ambition är att genom ett förändrat omhändertagande öka tillgängligheten och skapa ökad förutsägbarhet för såväl patienter som medarbetare. Vi söker dig som är nyfiken på och engagerad i förändringsarbete som skapar mervärde för våra patienter. Vi kan erbjuda dig en trivsam arbetsplats med kollegor som värnar om varandra, utvecklas tillsammans och alltid har patientens bästa i åtanke.
Vuxenpsykiatrin i Helsingborg består både av mottagningsverksamhet och vårdavdelningar. Specialistpsykiatrins uppdrag är att erbjuda bedömning, utredning och behandling för personer med komplex psykiatrisk problematik enligt gränssnitt gentemot primärvården. Här utreds och behandlas främst patienter med affektiva sjukdomar, ångesttillstånd samt olika former av personlighetssyndrom och neuropsykiatriska tillstånd.
Vårt upptagningsområde är nordvästra Skånes tio kommuner. Vi ligger i framkant i utvecklingen och arbetar med teambaserad vård. Du kommer således att få arbeta med och bidra till psykiatrisk vård som präglas av samarbete, öppenhet och kvalitet.
VO Vuxenpsykiatri Helsingborg har en gedigen anknytning till Lunds universitet och andra lärosäten i regionen. Vår verksamhet klassas som universitetssjukvård och vi arbetar hela tiden med att öka forskningsanknytning till verksamheten.
Mottagningen består av cirka 35 medarbetare av olika yrkeskategorier, däribland receptionist, medicinska sekreterare, läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, arbetsterapeut, rehab koordinator, skötare, undersköterskor och enhetschef.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Nu söker vi en ny psykologkollega till vår mottagning på Drottninggatan i Helsingborg.
I din roll som psykolog hos oss genomför du bland annat diagnostiska bedömningar, utredningar och behandlingar. Du arbetar med både enskild behandling och gruppbehandling för att kunna erbjuda patienterna bästa möjliga vård utifrån deras förutsättningar. Du gör även professionella sambedömningar tillsammans med dina kollegor inom andra yrkesprofessioner inklusive akuta uppföljningar och suicidpreventiva besök.
Som ny medarbetare hos oss erbjuds du en gedigen introduktion och handledning utifrån dina tidigare erfarenheter och kunskaper, så att du kommer in i arbetet på ett så bra sätt som möjligt.
Vi sätter stort värde på kompetensutveckling och det finns möjlighet till både intern och extern vidareutbildning utifrån dina intressen och verksamhetens behov.
Du utgår från vår mottagning i Helsingborg men det kan även förekomma resor i tjänsten inom vårt upptagningsområde. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Därtill har du även ett giltigt B-körkort. Det är önskvärt att du även har erfarenhet av allmänpsykiatriskt patientarbete. Det är även positivt om du har ett intresse av att arbeta med ett bredare fokus och med de standardiserade vårdprocesserna. Du som nu gör din PTP är också välkommen att söka under förutsättning att din legitimation till psykolog klar vid anställningens början.
Du som söker har ett stort engagemang i ditt arbete och har förmågan att se patienten som en individ och kan identifiera dennes behov. Som person är du öppen, nyfiken, flexibel och ser nya utmaningar samt förändringsarbete som något positivt. Vidare ser vi även att du har förmågan att ta egna initiativ och har en god förmåga att samarbeta i tvärprofessionella team. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, så varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser framemot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304654". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Christina Erlandsson, Enhetschef 042-406 26 06 Jobbnummer
9728653