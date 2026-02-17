Psykolog till växande organisation SiS Nereby
2026-02-17
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Nereby har verksamhet i Harestad och i Bergsjön. Vi bedriver differentierad och högkvalitativ skol-, vård- och behandlingsarbete. Verksamheten inbegriper en mängd professioner, såsom lärare, behandlingspedagog, psykolog, sjuksköterska med flera. SiS ungdomshem Nereby tar emot såväl skolpliktiga som icke skolpliktiga pojkar och flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Eftersom organisationen är växande välkomnar vi dig med din ansökan. Idag består vi av ett psykologteam på tre psykologer, vi utökar organisationen till fyra psykologer. SiS ungdomshem Nereby består av åtta avdelningar fördelade på två geografiskt olika platser, Harestad utanför Kungälv och Bergsjön i
Göteborg. Du kommer ingå i ett hälso- och sjukvårdsteam med två psykologer och fler sjuksköterskor samt ett utökat vård -och
behandlingsteam tillsammans med institutionens behandlingssekreterare (motsvarande socionomer). Som psykolog förväntas man kunna
arbeta på båda de geografiskt åtskilda delarna av institutionen. i Huvudsak är tjänsten förlagd till Harestad.
Som psykolog innebär det att tillsammans med befintliga psykologer ansvara för bedömningssamtal och suicidbedömningar på samtliga avdelningar. Kunna utföra psykiatriska/ neuropsykiatriska utredningar inom ramen för uppdraget Mottagning- och behovsbedömning (MBB). Genomföra utbildningsinsatser riktade mot personalgrupper bland annat utifrån Rädda Barnens Traumamedveten omsorg (TMO), SiS framtagna suicidpreventionsutbildning för klientnära personal och utbildningar i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Konsultationer med utgångspunkt i TMO tillsammans med avdelningspersonal och skolpersonal. Specifik ärendehandledning tillsammans med personal på avdelning och i skola vid behov. Medverka i tvärprofessionella behandlingskonferenser på flera av våra avdelningar Psykoedukativa insatser med ungdomar på behandlingsavdelningar vid behov. Delta i elevhälsan på vår skola Tallboskolan. Detta inbegriper arbetsuppgifter på både individnivå, gruppnivå och organisationsnivå i förhållande till vår skolverksamhet. Medverka i planering och utveckling av vård, behandling och utredningsinsatser. Samtliga arbetsuppgifter fördelas och organiseras internt inom psykologgruppen på institutionen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har ett intresse för och erfarenheter av följande områden:
Utredning och behandling av ungdomar med beteende- och känslomässiga störningar samt kontakter med deras nätverk. Klinisk testmetodik inkluderande neuropsykologiska bedömningar. Handledning med personalgrupper i socialt arbete samt hälso- och sjukvård. Du skall kunna arbeta självständigt och ta eget ansvar. Arbetet ställer höga krav på flexibilitet och god samarbetsförmåga, som bland annat består av att ingå i olika tvärprofessionella team.
Meriterande är:
Att du har erfarenhet av att arbeta inom institutionsmiljö/ psykiatrisk slutenvård,
du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen tvångsomhändertagna barn och ungdomar,
du har erfarenhet av psykiatriska/ neuropsykiatriska utredningar med barn- och ungdomar,
du har erfarenhet av arbete inom elevhälsan.
B-körkort krävs.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Erfarenhet krävs.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdagen är den 8 mars 2026.
Linda Olausson, Kvalitetschef, 010-453 32 02
Cecilia Fykén, HR, 010-453 32 07
Saco-S: Henrik Isgren, 010-453 40 23
Seko: Sasa Mitic, 010-453 33 80
ST/OFR, Stefan Eriksson, 072-553 61 31
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
