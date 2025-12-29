Psykolog till vårdcentralen Filipstad och Storfors
Region Värmland / Psykologjobb / Filipstad Visa alla psykologjobb i Filipstad
2025-12-29
, Hällefors
, Nacka
, Munkfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Filipstad
, Munkfors
, Kristinehamn
, Forshaga
, Hagfors
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
Vårdcentralerna Filipstad och Storfors har tillsammans cirka 13 000 listade patienter.
Här arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykosocial resurs, vårdadministratörer, fotterapeut och dietist.
Vårdcentralerna Filipstad och Storfors är båda stabila och välfungerande arbetsplatser där vi uppmuntrar till vidareutbildning och personlig utveckling. På vårdcentralerna råder en stark känsla av gemenskap och vi arbetar nära varandra och värdesätter både kvalitet och tillgänglighet. Ett gott samarbetsklimat är viktigt för oss.
Du kommer att arbeta på vårdcentralerna i Filipstad och Storfors tillsammans med kuratorerna på våra samtalsmottagningar. Placeringen är övervägande i Filipstad men kommer att vara minst en dag i veckan i Storfors.
Hos oss arbetar vi personcentrerat med patientens bästa i fokus. I vår verksamhet värdesätter vi medarbetare som önskar utveckla sin profession samt vill medverka i utveckling. Vi erbjuder kontinuerliga nätverksträffar med psykologer och kuratorer som arbetar i region Värmland samt metodhandledning. Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Ditt arbetsområde hos oss är psykisk ohälsa inom det behandlingsområde som inte kräver psykiatrins resurser. Du arbetar självständigt med vuxna personer och samarbetar även med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen. Arbetet innebär bedömning, behandling och hantering av inkommande remisser.
Vi strävar efter en hög tillgänglighet och erbjuder därför besök på plats men även digitalt. Som psykolog kommer du vara en del i vårt psykosociala team. Teamet består också av två kuratorer som har en grundläggande psykoterapiutbildning i KBT.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och som vill arbeta inom allmänmedicin. Har du erfarenhet av behandlingsarbete är detta meriterande.
För att trivas hos oss behöver du kunna arbeta självständigt men också i team. Du använder din kompetens för att stötta både patienter och kollegor, tar initiativ och känner dig trygg med att planera och strukturera din arbetsdag.
Vi värdesätter medarbetare som är flexibla och anpassningsbara i föränderliga situationer samt lojala mot verksamhetens mål och värderingar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Provtjänstgöring kan komma att tillämpas.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252753". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Vårdcentralen Filipstad Kontakt
Marina Johansson, enhetschef 072-5457148 Jobbnummer
9665314