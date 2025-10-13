Psykolog till vår nya verksamhet - En väg in, Borlänge
Region Dalarna / Psykologjobb / Borlänge Visa alla psykologjobb i Borlänge
2025-10-13
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Region Dalarna är i full gång med ett förnyat uppdrag inom psykisk ohälsa med planerad uppstart 2025. Vi söker just nu ytterligare en psykolog som vill vara med i starten av denna spännande verksamhet, En väg in - en mottagningsenhet dit barn och ungdomar söker råd och vägledning gällande psykisk ohälsa. Tillsammans bidrar vi till byggandet av vår nya verksamhet och därmed en mer jämlik och tillgänglig vård för Dalarnas barn och ungdomar.
En väg in kommer att vara ingången för barn och unga mellan 0 till 18 år som söker råd och stöd gällande psykisk ohälsa. Vårt mål är att utifrån blandade kompetenser och erfarenheter skapa en verksamhet som på bästa sätt kan möta olika åldersgrupper och frågeställningar. Vid behov av insatser från Hälso- och sjukvården ska En väg in bedöma om stöd ska erbjudas via första linjen (Samtalsmottagning för barn och unga/Ungdomsmottagningen) eller inom specialistvård för barn och unga (BUP). Om stödet ska erbjudas via specialistvård ges information om alla aktuella BUP-mottagningar enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem).
Teamet på En väg in kommer att bestå av psykologer, kuratorer, sjuksköterska, medicinsk sekreterare och enhetschef, alla med erfarenhet av att möta barn, ungdomar och deras familjer. En väg in är en arbetsplats att trivas på, målet är att alla medarbetare ska känna sig sedda och uppskattade. Det ska vara roligt att gå till jobbet, ett gott arbetsklimat som präglas av glädje och trygghet är en viktig del i det. Vi stöttar varandra i det dagliga arbetet och lär av varandra. Som ett led i detta vill vi därför rekrytera medarbetare som visar stor omsorg om patienter, anhöriga och för varandra. Arbetstiden är förlagd på dagtid, måndag-fredag mellan klockan 8-17 med möjlighet till flextid om verksamheten tillåter. Region Dalarna tillämpar friskvårdsbidrag med 2000 kr/ år.
Psykolog till vår nya verksamhet - En väg in, BorlängePubliceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Arbetet som psykolog på En väg in innefattar:
Att ta emot, bemöta och bedöma inkommande telefonsamtal och remisser för barn och ungdomar med lätt, måttlig och allvarlig psykisk ohälsa.
Ge råd och stöd till barn, ungdomar och vårdnadshavare samt bedöma behov av vård och triagera till rätt vårdnivå. En stor del av patientkontakten kommer utföras via telefon och digitalt.
Vid behov genomföra en strukturerad bedömning med hjälp av intervjuformuläret BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview). Resultatet av BCFPI tillsammans med din samlade kliniska bedömning blir underlag för vilken vårdnivå barnet/ungdomen skall erbjudas fortsatt vård på.
Som psykolog förväntas du bidra med din kompetens vid remissbedömningar och ha ett extra ansvar för samverkan i komplexa ärenden.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Har psykologlegitimation
Har erfarenhet i yrket samt goda kunskaper om och erfarenheter av arbete med barn och ungdomar och deras familjer
Vill utvecklas i din profession och vara delaktig i att utveckla en ny verksamhet
Har en god och bred kompetens för att snabbt kunna göra kvalificerade bedömningar och ge råd och stöd till föräldrar, ungdomar och professionella utifrån deras specifika situation och behov
Har god pedagogisk förmåga och trivs med att arbeta i team
Uppskattar att dela med dig av kunskap och erfarenhet till kollegor
Är ansvarstagande, serviceinriktad, pålitlig och har lätt för att samarbeta med andra
Trivs med att arbeta i en omväxlande och förändringsvillig miljö tillsammans med olika professioner och samverkansparter
Meriterande:
Erfarenhet av arbete från första linjen psykisk ohälsa, barn- och ungdomspsykiatrin, barnmedicin eller elevhälsan
Tidigare erfarenhet av arbete med telefonrådgivning och digitala vårdmöten
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i vår rekrytering!Om tjänsten
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Tillsättning av tjänst sker om erforderliga beslut fattas.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:738". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Caroline Kvarnström Jobbnummer
9554242