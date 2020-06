Psykolog till vår mottagning i Trollhättan, 38 min från Göteborg - Västra Götalandsregionen - Psykologjobb i Trollhättan

Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Trollhättan2020-06-11NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.På vår mottagning i Trollhättan får du ett spännande uppdrag i team! Här väntar vi, det vill säga läkare, medicinska sekreterare, sjuksköterskor, kurator, på vår nya psykolog.Kanske är det du? Här har du närhet till Dagsjukvård och Psykiatrisk öppenvårdsmottagning då vi delar lokaler. Tillgång till klinikträffar för psykologer sker flera gånger per termin samt täta psykologmöten i huset med psykologer inom den psykiatriska öppenvårdsmottagningen. Kollegial handledning och psykoterapihandledning finns samt neuropsykiatrisk/utrednings handledning vid behov.2020-06-11Vi önskar rekrytera en ny medarbetare till vår mottagning. Vår ambition är att erbjuda och skapa förutsättningar för ett stimulerande, spännande och intressant arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Vårt uppdrag är att erbjuda psykiatrisk specialistvård till vuxna personer med psykosdiagnos eller autismspektrumtillstånd med samsjuklighet.Du kommer att ingå i ett team bestående av medarbetare med gedigen erfarenhet och kompetens. För oss är det viktigt att måna om våra arbetskamrater och om vår arbetsmiljö. Vi arbetar utifrån metodprogrammet Resursgrupps-ACT med utgångspunkt att vi ska se till hela personens situation och hälsotillstånd. Vi behöver vara nyfikna på vem det är vi möter för att kunna erbjuda god vård.Vår mottagning ligger centralt i Trollhättan, 38 min med tåg från Göteborg C. Vi delar lokaler med övriga enheter inom Vuxenpsykiatri öppenvård Trollhättan. Inom den allmänpsykiatriska verksamheten finns ytterligare psykologer och det finns goda möjligheter till stöd och utveckling i yrkesrollen. I vår verksamhet ingår också psykiatrisk dagsjukvård med arbetsterapeuter, sjuksköterska, skötare, fysioterapeut, rehabkoordinator och hälsopedagog. På hela kliniken finns ett gott samarbete upparbetat mellan psykologerna och du har tillgång till andra specialistteam för konsultation, så som traumateamet, OCD-teamet, ätstörningsmottagningen, en annan psykosmottagning och den neuropsykiatriska utredningsenheten.Som psykolog kommer du att arbeta med behandling samt utredning och bedömning avseende neuropsykiatrisk frågeställning, kognitiv förmåga och personlighet. Du kommer arbeta nära dina kollegor och de flesta patienter som du träffar har kontakt med en sjuksköterska och det finns god tillgång till läkare på mottagningen. I vårt arbetssätt ser vi varje människa som en del i ett sammanhang, vilket gör att vi också beaktar personer som är viktiga för den vi möter i vårt behandlingsarbete. Det innebär att vi tar hänsyn till både barnperspektivet och de anhöriga som finns med.Vid teamets behandlingskonferenser bidrar du med dina yrkesspecifika kunskaper. Det psykologiska perspektivet är uppskattat i vårt team och du kommer att fylla en viktig funktion med att bidra med detta. Du förväntas aktivt delta i mottagningens utvecklingsarbete. Möjlighet finns till att ge handledning och konsultation till övriga professioner i vår verksamhet vid efterfrågan.Du är legitimerad psykolog, gärna med erfarenhet av vuxenpsykiatriskt kliniskt behandlingsarbete samt utrednings- och testmetodik. Du har ett intresse för både behandlings- och utredningsarbete. Möjlighet till handledning finns såväl när det gäller psykoterapi som neuropsykologiska utredningar.Vi förutsätter att du är strukturerad, tydlig, ordningsam och flexibel samt har en vilja att arbeta och ingå i ett team. Vi värdesätter egenskaper såsom god social kompetens där humor, framåtanda och positivt tänkande är en klar merit. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.Kliniken har goda möjligheter att erbjuda utbildning enligt Psykologförbundets specialistordning.Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.Välkommen med din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. 