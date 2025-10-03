Psykolog till Syn-, hörsel- och dövverksamhet på hörsel- och tinnitusmottag
Gör skillnad. Varje dag.
Inom Psykiatri, habilitering och hjälpmedel finns Syn-, hörsel- och dövverksamheten som riktar sig till personer i alla åldrar med synnedsättning/blindhet, tinnitus, hörselnedsättning/dövhet och dövblindhet, där hörsel- och tinnitusmottagningen är en av mottagningarna. För mer information: https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/mottagningar/horsel--och-tinnitusmottagning-vuxna-malmo/
Hörsel- och tinnitusmottagningar vuxna finns för personer över 18 år med hörselnedsättning eller tinnitus samt deras nätverk.
Rehabiliteringsinsatser erbjuds både individuellt och i grupp. Insatserna ges av audionomer, hörselpedagoger, kuratorer och psykologer. Enheten har ett Skåneövergripande ansvar med personal placerad i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Inom Syn, hörsel och dövverksamheten arbetar cirka 170 anställda och inom hörsel- och tinnitusmottagningar vuxna 25 anställda.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Vi söker en psykolog till Syn-, hörsel och dövverksamheten med placering på hörsel- och tinnitusmottagningar för vuxna.
Dina främsta arbetsuppgifter är bedömning, psykologisk behandling och rådgivning både enskilt och i grupp. I vårt arbetssätt läggs stort fokus på samverkan över yrkesgrupperna därför är en viktig uppgift att bidra med psykologisk kunskap och kompetens i teamarbetet.
Du möter patienter med hörselnedsättning, tinnitus och kombinationer av dessa. Vanliga problemställningar är livsomställning vid plötslig eller progredierande hörselförlust och tinnitus med samtidig psykisk ohälsa. Vidare arbetar du utifrån ett hälsopsykologiskt perspektiv med syfte att förebygga och behandla psykisk ohälsa som konsekvens av funktionstillstånden.
Du ser det som utvecklande och har en positiv inställning till att successivt även arbeta med barn och ungdomar med liknande problematik samt med andra patientgrupper inom Syn-, hörsel- och dövverksamheten, utifrån förekommande behov. Introduktion och stöd erbjuds, under introduktionsperioden tilldelas du en mentor som finns tillgänglig för att ge vägledning och stöd.
Vi välkomnar dig till en engagerad arbetsplats med god stämning och trevliga kollegor där vi arbetar tvärprofessionellt i team och tar vara på den gedigna kompetens som finns hos våra medarbetare. Vi är dessutom måna om vår enhets och våra medarbetares fortsatta utveckling, varvid vi kontinuerligt arbetar med kompetensutveckling. Som psykolog har du handledning och ingår i en nätverksgrupp för psykologer på Syn-, hörsel och dövverksamheten.
Tjänstens placering är i Malmö men arbetet är regionövergripande vilket innebär att resor förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med inriktning KBT. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Erfarenhet av kliniskt arbete liksom erfarenhet av tidigare arbete inom hörselområdet eller rehabilitering är en stark fördel för den här tjänsten. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete utifrån ett hälsopsykologiskt perspektiv.
För att kunna möta våra patienter på ett respektfullt och empatiskt sätt förutsätter vi att du har ett öppet sinne och är lyhörd. Vi ser gärna att du är nyfiken och ser möjligheter istället för hinder. Vidare är du självständig, flexibel och vill bidra till vår verksamhets fortsatta utveckling. I tjänsten arbetar du i team med kollegor inom olika professioner, därför är det viktigt att du har intresse och förmåga att samarbeta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
