Psykolog till Specialistpsykiatrisk mottagning 2, S:t Eriksplan, vikariat
2025-11-06
Enheten är en öppenvårdsmottagning som ansvarar för att utreda och behandla patienter med allmänpsykiatriska diagnoser.
Mottagningen har dels ett spetsuppdrag avseende affektiva sjukdomar, dels ett basuppdrag för övriga psykiatriska tillstånd (ej psykos och bipolär I). Vården bedrivs utifrån från SLSO:s vårdprocesser. Hos oss arbetar specialistläkare, psykologer, sjuksköterskor, kurator, REKO och medicinska sekreterare, där alla har väldefinierade roller och arbetsuppgifter. Dina arbetsuppgifter
Psykiatrisk bedömning och fördjupad diagnostik, psykologisk behandling (KBT) och neuropsykiatrisk utredning.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Erfarenhet av diagnosspecifika och manualbaserade KBT-behandlingar. Erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar. Förmåga till såväl självständigt- som teamarbete.
Vi lägger stor vikt vid egenskaper som god samarbetsförmåga, förmåga att fatta självständiga beslut, hög arbetskapacitet och vilja att bidra med idéer och utvecklingstänk.Anställningsvillkor
Heltid, vikariat fr o m januari t o m juni 2026, med möjlighet till förlängning.
Vi erbjuder dig:
• En god arbetsmiljö med trevliga och stöttande kollegor
• Handledning
• 5000 kr i friskvårdsbidrag samt friskvårdstimme
• Flextid
• Fri sjukvård i öppenvårdÖvrig information
För mer information om tjänsten kontakta:
Enhetschef Sara Burlin Pellbäck tel: 08- 123 492 37
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
