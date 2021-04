Psykolog till Specialiserad smärtrehabilitering i Ängelholm - Region Skåne, Skånes sjukhus Nordväst - Psykologjobb i Ängelholm

Region Skåne, Skånes sjukhus Nordväst / Psykologjobb / Ängelholm2021-04-13Gör skillnad. Varje dag.Verksamhetsområde Rehabilitering nordvästra Skåne har det samlade ansvaret för specialiserad rehabilitering i förvaltningen Skånes Sjukhus nordväst, Helsingborg/Ängelholm. Verksamheten bedrivs i nybyggda lokaler I Ängelholm och omfattar bland annat specialiserad dagrehabilitering, specialiserad smärtrehabilitering. rehabilitering/stroke slutenvård, kuratorsenhet och enheten för kognitiv medicin. Vi söker nu en psykolog som under knappt ett år kommer att arbeta inom området specialiserad Smärtrehabilitering. Efter det kommer du att arbeta i området rehabilitering som omfattas av ovanstående nämnda områdena som ingår i vår verksamhet. I detta kommer du få möjlighet att utveckla psykologens roll i vår rehabiliteringsverksamhet.Specialiserad smärtrehabilitering i Ängelholm erbjuder interdisciplinär smärtutredning, behandling och rehabilitering för personer med långvarig smärta som påverkar deras livskvalité. Hos oss har teamets yrkesgrupper en gedigen kompetens inom sitt område vad gäller utredning och behandling. De har även kunskap om långvarig smärta och dess konsekvenser för patienter. Vi arbetar utifrån evidensbaserad vård och för att kontinuerligt utveckla vår rehabilitering. Verksamheten ingår sedan flera år det nationella registret för smärtrehabilitering (NRS).2021-04-13Du som söker kommer att vara en av två psykologer i vår verksamhet som arbetar med utredning och rehabilitering, främst i grupp men även individuellt. Du kommer tillsammans med teamet, som förutom psykolog består av läkare, fysioterapeut samt arbetsterapeut, bedöma, behandla och rehabilitera patienter med långvarig smärta och eventuell samsjuklighet i form av exempelvis ångest- och depressionstillstånd. En central del av dina arbetsuppgifter kommer att vara ditt arbete som psykolog i smärthanteringsprogrammen i grupp. I uppdraget ingår det även vid behov att träffa patienterna individuellt i kortare psykologisk behandling. Du arbetar som en del av ett team som tillsammans följer patienterna i en dynamisk rehabiliteringsprocess. Vår rehabiliteringsmodell bygger på Kognitiv beteendeterapi (KBT) och är speciellt inriktad på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som metod.Vi ser gärna att du som söker har intresse av specialisering inom området långvarig smärta och har en vilja att dela med dig av den kompetensen till andra. Hos oss är olika förbättringsprojekt en del av verksamhetens arbete samt uppdrag och du förväntas därför vara aktiv i detta utvecklingsarbete.För tjänsten krävs det att du är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har KBT-inriktning. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du lämplig specialistutbildning eller utbildning inom ACT, DBT och/eller mindfulness ses detta som meriterande för tjänsten. Likaså om du har vidareutbildning inom andra relevanta områden såsom smärta, psykiatri eller somatik.Vi ser det även som en fördel om du har tidigare erfarenhet av något av följande:Bedömning/utredning.Behandling av patienter med långvarig smärtproblematik.Erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete inom psykiatri.Erfarenhet av teamarbete och gruppbehandling.Handledning av personal i team med somatisk inriktning ses även som en fördel. Som person ser vi att du vågar leda och tar ansvar för din utveckling och för att leda grupper. Vidare är du intresserad av teamarbete och att fördjupa din kompetens inom verksamhetsområdet långvarig smärta.Som person bör du vara trygg i dig själv och din profession för att kunna möta patient och närstående i svåra komplexa situationer. Därutöver har du en vilja att hjälpa patienten till ökad tilltro på deras egna förmågor. Du behöver ha god ordning och reda samt vara bra på att kommunicera med ditt team samt kollegor. Eftersom verksamheten är dynamisk och ständigt under utveckling bör du vara engagerad i att bygga och förändra så verksamheten kan erbjuda bästa möjliga insats till patientgruppen och remittenter. 