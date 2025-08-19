Psykolog till spännande och meningsfullt uppdrag - Örebro
Vill du arbeta som psykolog i en unik och utmanande miljö?
Här får du använda din kompetens för att göra skillnad för människor med komplexa behov. Du blir en del av ett tvärprofessionellt team och arbetar i en strukturerad och regelstyrd verksamhet där varje dag är varierande och utvecklande. Tjänsten är placerad i Örebro.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss arbetar du med både utredning och behandling. Du genomför bedömningssamtal inför psykologisk behandling eller neuropsykiatriska utredningar, leder evidensbaserade KBT-behandlingar samt bedömer behov av extern vård och skriver remisser. Arbetet innefattar även vårdplanering, intygsskrivning och dokumentation enligt gällande riktlinjer. Du samarbetar nära andra professioner i team för att möta komplexa behov på bästa sätt.
Rollen kräver legitimation som psykolog med minst 3 års dokumenterad erfarenhet, god samarbetsförmåga, hög integritet och förmåga att arbeta strukturerat inom tydliga ramar och riktlinjer.
Tjänsten beräknas starta 1 februari 2026.
Du kan bli anställd av oss alternativt fakturera via ditt egna bolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: staff@staffsolutions.se Omfattning
