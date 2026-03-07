Psykolog till smärt- och rehabiliteringsmedicinska kliniken
2026-03-07
Vill du arbeta tillsammans med andra professioner med patienten i fokus, då ska du söka till oss!
Vårt erbjudande
Inom området smärt- och rehabiliteringsmedicin bedriver vår klinik specialiserad teambaserad utredning, behandling och rehabilitering för personer med ryggmärgsskador, förvärvade hjärnskador, komplicerad smärta, trötthet och Ehlers-Danlos syndrom.
Kliniken har 14 vårdplatser och är en resursenhet för Sydöstra sjukvårdsregionen. Vi har en specialiserad öppenvårds-verksamhet med ett antal olika inriktningar och arbetar även konsultativt gentemot andra enheter. Interprofessionellt teamarbete där patient, närstående och berörda professioner gemensamt formulerar mål för aktuell rehabilitering genomsyrar arbetet. Vi arbetar för ett nära samarbete med andra verksamheter som är aktuella i patienternas vård och rehabilitering. Vi har även utredningsverksamhet kopplat till försäkringsmedicin och trafikmedicin. Kliniken är en universitetssjukvårdsenhet med stolthet över vår spetskompetens inom smärta, neurologi och rehabilitering. Forskning, undervisning och utveckling utgör en betydelsefull del i klinikens arbete. Vi har en öppen och inbjudande kultur på arbetsplatsen där våra team kännetecknas av ett stort engagemang - vi stöttar, hjälper och lär av varandra.
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att bestå av bedömning och behandling av patienter med långvarig komplicerad smärta. Behandlingarna bedrivs i grupp eller enskilt för att möta patientens behov. Klinikens arbetssätt är teambaserat med betoning på samverkan mellan professioner och interdisciplinära modeller för bedömning och behandling. Kliniken är inne i en period av utveckling så det är viktigt att sökanden har ett intresse för att med kreativitet och samarbetsvilja bidra till detta.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog, alternativt PTP-psykolog. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med långvariga komplicerade smärttillstånd med psykiatrisk samsjuklighet, gruppbehandling, KBT och acceptansbaserade behandlingar. Vana att samarbeta i team med andra yrkeskategorier är också meriterande och vi ser gärna att du är intresserad av utvecklingsarbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Du är trygg som person, självgående och tar ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du är lyhörd och arbetar bra tillsammans med andra. Du sätter upp tidsramar, planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
I komplicerade frågeställningar gör du korrekta avvägningar och prioriteringar baserade på helheten, samt visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter, ser möjligheter i förändringar och bidrar till att hitta lösningar i den kliniska vardagen när det behövs.
Ansökan och anställning
Anställningen är ett vikariat på 1 år. Tillträde snarast, eller enligt överenskommelse. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
