Psykolog till samtalsmottagningen barn och unga Eskilstuna
2025-08-18
Eskilstuna Publiceringsdatum 2025-08-18
Samtalsmottagningarna barn och unga Sörmland är organiserade inom barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och erbjuder bedömning och behandling på primärvårdsnivå. Samtalsmottagningarna startade 2016 och finns idag etablerade i Sörmlands nio kommuner, vårt uppdrag är att erbjuda bedömning och behandling för barn och unga med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. Samtalsmottagningens målgrupp är barn och ungdomar 6 - 18 år samt deras viktiga vuxna. I Sörmland finns 2 huvudmottagningar som är centralt belägna i Nyköping och Eskilstuna där vi erbjuder vård måndag-fredag. På de övriga orterna bemannar vi utifrån kommunens storlek. Teamen består idag av ca 20 tjänster, fördelat på kuratorer, psykologer, psykoterapeuter och barnpsykiater. Arbetsuppgifter
Nu söker vi en legitimerad psykolog till vårt härliga team i Eskilstuna. Vi söker dig som vill arbeta med bedömning och behandling riktad till barn, ungdomar och deras viktiga vuxna. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv kring barnets situation där varje medarbetare arbetar både självständigt och i team med korta behandlingsinsatser. Vår målsättning är att erbjuda ett brett utbud av olika behandlingsmetoder och låta aktuell forskning vara vägledande för vårt arbete. Vi arbetar mycket med gruppbehandling och ser därför gärna att du trivs att arbeta med grupper.
Vi eftersträvar en bredd i kompetens hos medarbetarna men ser dock gärna att du har utbildning inom systemteori eller KBT. Vårt uppdrag innebär att vi har ett stort flöde av besökare vilket ställer höga krav på organisatorisk- och samarbetsförmåga både internt och externt. Alla medarbetare har en basplacering, men arbete förekommer även på andra orter.
Din kompetens
Du är legitimerad psykolog och har tidigare arbetslivserfarenhet av behandlingsarbete med barn och ungdomar inom första linjen. Arbetet förutsätter att du kan behålla ditt lugn i stressade situationer, arbetar metodiskt, lösningsfokuserat och är van att ta eget ansvar. Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga samt trivs med att arbeta utvecklingsinriktat. Stor vikt läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Linda Ljungqvist, 072-141 17 77, linda.ljungqvist@regionsormland.se
. (linda.ljungqvist@regionsormland.se
)
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på samtalsmottagningen barn och unga!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-09-07.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
