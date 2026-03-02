Psykolog till Rehabiliteringsmedicinska kliniken
2026-03-02
Är du nyfiken på hjärnan och vill arbeta i ett engagerat specialistteam? Hos oss möter du patienter med förvärvade hjärnskador och får ett meningsfullt arbete med goda utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Som psykolog delar du din tid mellan hjärnskadeteamet i öppenvården och rehabilitering på avdelning. Du utför neuropsykologiska bedömningar och utredningar och deltar i planeringen av patienternas rehabilitering.
Arbetet innebär att förmedla kunskap om hjärnskador till patienter, närstående och personal, och att vid behov erbjuda individuella behandlingar. Din roll är central i teamets arbete och du ges stort eget ansvar samtidigt som du har ett nära samarbete med övriga professioner.
Om arbetsplatsen
Rehabiliteringsmedicinska kliniken är en specialistklinik där flera professioner arbetar tillsammans för att ge patienter med förvärvade skador i det centrala nervsystemet bästa möjliga rehabilitering. Hos oss finns arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, neurologopeder, psykolog, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, och psykologens kompetens är en viktig del av helheten.
Vi är en arbetsplats med god stämning och en prestigelös kultur där vi hjälper varandra och delar erfarenheter. Vårt uppdrag omfattar hela länet och patientgruppen är bred, vilket gör arbetet både lärorikt och varierat. Du ingår i ett erfaret team som gärna stöttar dig i din utveckling.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och som har ett intresse för hjärnan och neuropsykologi. Erfarenhet av neuropsykologiskt arbete är meriterande, liksom fördjupningskurser i neuropsykologi och psykologisk testning.
Rollen innebär mycket eget ansvar och kräver att du är trygg i din yrkesroll. Du trivs med att samarbeta i team och bidrar aktivt med din kompetens där den gör störst nytta. Du kommunicerar tydligt och kan anpassa information så att den blir begriplig och användbar för både patienter och kollegor.
Anställningsvillkor
Tillvidareanställning, heltid. Arbete dagtid måndag till fredag.
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Om regionen
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
