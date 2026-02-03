Psykolog till Rehabiliteringsmedicins mottagning, Sunderby sjukhus
På Smärtrehab och Stressrehab har vi som mål att stötta våra patienter att återta viktiga funktioner och roller i livet, skapa en fungerande vardag och komma tillbaka till arbetslivet. Vi arbetar interdisciplinärt i våra team och som psykolog utför du bedömningar och behandlingsinsatser. I teamet ingår förutom psykolog även läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad psykolog med goda kunskaper i svenska, C1 nivå. Det är meriterande om du har B-körkort, kunskaper i KBT, ACT och CFT samt inom aktivitetsförmågeutredning. Även tidigare erfarenhet av utredningsverksamhet, differentialdiagnostisk psykologisk bedömning, interdisciplinärt teamarbete, digitala besök samt erfarenhet av patienter med långvarig smärta, stressproblematik och tidigare trauma ses som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person ser vi att du har en god samarbetsförmåga där du både värderar och ser nyttan i att samarbeta med andra. Du är kommunikativ och flexibel, du har lätt för att ändra dig efter förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vi ser även att du är strukturerad och kan planera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.
Det här får du arbeta med
Din huvudsakliga arbetsuppgift som psykolog hos oss på rehabiliteringsmedicin blir att bedöma rehabiliteringsbehov hos personer med stressrelaterad problematik och långvarig smärta. Som psykolog kartlägger och bedömer du personens kognitiva och emotionella funktioner, copingstrategier samt motiverar till beteendeförändringar. Du arbetar interdisciplinärt med övriga i rehabiliteringsteamet och utför rehabiliteringsinsatser. Våra rehabiliteringsprogram har KBT/ACT som grund och psykologen har en viktig roll i teamet.
Du kommer som en del av din tjänst även att ingå i teamet som genomför aktivitetsförmågebedömningar. Om du inte har erfarenhet av det sedan tidigare så ordnar vi med utbildning.
Det här erbjuder vi dig
• Kontinuerlig kompetensutveckling
• Handledning
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med arbetstiden förlag till dagtid, 07:30-16:00. Tillträde 2026-05-01 eller enligt överenskommelse, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Susanne Hellgren susanne.hellgren@norrbotten.se 076-132 85 04 Jobbnummer
9719044