Psykolog till Rättspsykiatrimottagning öppenvård i Helsingborg
2026-02-18
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en psykologkollega till vårt team i Helsingborg. Tjänsten kommer att innebära både öppenvård och slutenvård då vår andra psykolog kollega använder viss tid för utbildning.
Vi erbjuder dig ett självständigt och varierat arbete där du får använda din kompetens som psykolog. Vårdarbetet hos oss utgår alltid från patientens individuella behov. Kompetensutveckling och handledning, exempelvis i patientarbetet, sker fortlöpande. Vid dokumentation i arbetet använder vi oss av journalsystemet Melior.
Som psykolog hos oss arbetar du med varierande arbetsuppgifter, både självständigt och som teampsykolog. Arbetet innebär neuropsykologisk och personlighetsmässig utredning, bedömning och diagnostik. Vidare arbetar du med psykologiskt behandlings-, bedömnings- och utredningsarbete i sluten- och öppenvård samt med personlighetsbedömning och riskbedömnng.
Teamarbete där olika kompetenser och erfarenheter berikar och kompletterar varandra, är grundläggande för vårt arbetssätt. Vår verksamhet präglas av mångfald och hög kompetens. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vidare har du kunskap om psykossjukdom och personlighetsstörning.
Vi ser gärna att du också har;
• utbildning inom neuropsykiatri samt är förtrogen med neuropsykologisk utredningsmetodik
• erfarenhet av kliniskt arbete med patienter med långvarig psykisk funktionsnedsättning och/eller erfarenhet av arbete med patienter med psykosproblematik samt diagnostik
• erfarenhet från rättspsykiatri
• erfarenhet av journalsystemet Melior.
Vi ser att kunskap om eller nyfikenhet för psykiatrisk omvårdnad är viktigt för att lyckas i rollen. Du har tar egna initiativ och har förmåga att arbeta såväl självständigt som i nära teamarbete. Eftersom verksamheten befinner sig i ett utvecklingsskede är det en förutsättning att du är positiv till utvecklings- och förändringsarbete. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan en eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307047". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Pia Kempi, Enhetschef pia.kempi@skane.se 042-406 50 70 Jobbnummer
9749786