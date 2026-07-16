Psykolog till psykiatrisk öppenvårdsmottagning för vuxna
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri / Psykologjobb / Hudiksvall Visa alla psykologjobb i Hudiksvall
2026-07-16
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Psykiatriska mottagningen ansvarar för att i den öppna psykiatriska specialistvården bedriva insatser som främjar hälsa och ger ökad livskvalitet. Verksamheten arbetar aktivt för att ge ett gott bemötande, ha en hög tillgänglighet och uppvisa goda resultat. Psykiatriska mottagningsverksamheten i norra Hälsingland har en gemensam mottagning i Hudiksvall. I Bergsjö och Ljusdal finns filialverksamhet som tillhandahåller specialistpsykiatriska insatser till patienter med långvarig och låg funktionsnivå, så som exempelvis psykosproblematik.
Mottagningen har psykologbemanning med en kompetensspridning av både PTP-psykologer och psykologer med mångårig specialist-psykiatrisk erfarenhet. Arbetsplatsen har både KBT, KPT och PDT kompetens och tillhandahåller handledning både utifrån metod och uppdrag. På mottagningen finns även DBT-team, ERGT kompetens, AFT samt terapeutisk kompetens inom traumabehanding såsom EMDR och Prolonged exposure.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i team bestående av läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, skötare, rehabiliteringskoordinator och medicinska sekreterare. Arbetet sker i samarbete med övriga enheter inom kliniken såsom med avdelningen, akutteamet och SPOT samt i nära samverkan med andra offentliga verksamheter. Du kommer också att delta i verksamhetens utvecklingsarbete.
Som psykolog är arbetsuppgifterna varierande och du kommer mest att arbeta med
• diagnostik
• bedömningar
• psykologisk/psykoterapeutisk behandling
• utvecklingsarbeten och handledning.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• ett lärorikt, spännande och intressant arbete
• vara med och driva utvecklingsarbeten framåt
• individuell utvecklingsplan.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker en framåtsträvande och engagerad person som trivs med att samarbete nåra alla mottagningens olika professioner i en omväxlande vardag. Du är intresserad av utvecklings- och förbättringsarbete och trygg i din yrkesroll, och du har förmåga att bemöta människor på ett professionellt och empatiskt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
I rollen som psykolog hos oss ska du
• vara legitimerad psykolog
• ha minst tre års yrkeserfarenhet för att kunna handleda PTP-psykologer eller annan personal
• ha ett intresse för att delta i mottagningens utvecklingsarbeten.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av arbete inom specialistpsykiatrin och strukturerad diagnostik liksom neuropsykiatrisk kompetens.
Anställningsintervjuer kan ske löpande under annonseringstiden.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag ur belastningsregistret.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1917". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Kontakt
Anna Nordenfors, Leg psykolog anna.nordenfors@regiongavleborg.se 0650-924 80 Jobbnummer
10004270