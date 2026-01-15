Psykolog till Psykiatrisk mottagning C, Sundsvall
Region Västernorrland / Psykologjobb / Sundsvall Visa alla psykologjobb i Sundsvall
2026-01-15
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Psykiatrisk mottagning C Sundsvall är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning inom Länsverksamhet Psykiatri. På mottagningen arbetar vi främst med bedömning, utredning och behandling för patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller annan specialistpsykiatrisk problematik. Vi tar emot patienter som är 18 år och uppåt. Behandling består av terapeutiska interventioner både individuellt och i grupp, psykopedagogiska interventioner och läkemedelsbehandling. På mottagningen arbetar vi i team med bred kompetens i form av psykolog, sjuksköterska, läkare, kurator, behandlingsassistent, arbetsterapeut, rehabiliteringskoordinator och medicinska sekreterare.
Nu söker vi en ytterligare psykolog till vårt team! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Psykolog till Psykiatrisk mottagning C, SundsvallPubliceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Inom rollen som psykolog kommer arbetet inledningsvis riktas mot främst neuropsykiatriska utredningar och fördjupade bedömningar. Arbetsuppgifterna innefattar därmed:
Neuropsykiatriska utredningar
Fördjupade bedömningar
Individuell psykologisk behandling
Gruppbehandling
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad psykolog
Har erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet inom specialistpsykiatri
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel - har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan se möjligheter i förändringar
Samarbetsförmåga - är bra på att arbeta med andra kollegor. Lyssnar, kommunicerar och löser problem på ett konstruktivt sätt
Kreativ - kommer ofta med nya idéer på arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:005". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Anna Pal +4660181973 Jobbnummer
9686758