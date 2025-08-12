Psykolog till psykiatrimottagning beroende/F-ACT team
Vi välkomnar dig som är en driven och initiativrik psykolog som vill ingå i och vara med och utveckla vårt erfarna och kompetenta team.
I dina arbetsuppgifter ingår såväl diagnostik utifrån kliniska bedömningar och utredningar som behandlingsarbete och rehabilitering. Som psykolog spelar du även en viktig roll som resurs för konsultation och handledning av övrig personal. Behandling kan antingen ske individuellt, i grupp, i familjenätverk och/eller i samverkan med vårdgrannar. Du samarbetar också regelbundet med kommuner samt vårdgrannar så att dina patienter får det stöd de är i behov av. Tjänsten har sin utgångspunkt i F-ACT teamet men du är även behjälplig för de övriga teamen med punktinsatser.
Du erbjuds ett varierande och självständigt arbete med hög grad av delaktighet och ansvar samt goda möjligheter till utveckling och specialisering inom området. Det finns stora möjligheter att påverka, du erbjuds kontinuerlig fortbildning, handledning och verksamhetsinformation som är av vikt för att upprätthålla kvalitet och utveckling på mottagningarna. Möjlighet till samarbete med andra psykologer inom verksamhetsområdet finns också, och det finns en stor psykologgrupp på SÄS som gemensamt driver professionsfrågor inom organisationen. Det finns även möjlighet till distansarbete en dag i veckan.
Vill du arbeta i nya, moderna och unika lokaler framtagna för specialistpsykiatrisk vård? Psykiatrins kvarter är en nybyggd och modern vårdmiljö med gröna utegårdar och fräscha och ljusa lokaler. Vår ambition är att kunna erbjuda Sveriges bästa psykiatriska vård och Psykiatrins kvarter är vår största satsning på många år. Vi söker nu dig som vill följa med oss på vår fortsatta resa mot framtiden psykiatri.
Beroendevården på Södra Älvsborgs sjukhus består av en slutenvårdsavdelning och en öppenvårdsmottagning. Mottagningen består av flera välfungerande team såsom beroendeteamet, rättspsykiatriska utslussningsteamet samt LARO teamet, med trevliga kollegor som drivs av nyfikenhet och en vilja att hela tiden utveckla verksamheten. Teamet ger oss möjlighet att ha ett tätt samarbete runt patienten. På mottagningen arbetar sjuksköterskor, läkare, medicinsk sekreterare, kurator, skötare, rehabassistent, fysioterapeut, peer support, psykolog samt vårdenhetschef.
Vi ska starta upp Flexible Assertive Community Treatment (F-ACT) i januari 2026, för patienter med substansbrukssyndrom. Därför söker vi nu dig som tillsammans med befintliga medarbetare på beroendemottagningen, ska fortsätta utveckla teamets arbete enligt F-ACT. Vård- och stödmodellen F-ACT är beprövad, men ny för mottagningen, och innebär att all bedömning, utredning och behandling av specialistpsykiatrisk problematik utgår från ett återhämtningsinriktat, personcentrerat arbetssätt och psykiatrins standardiserade vårdprocesser. F-ACT teamet utgör ett så kallat inre team, till detta är det kopplat ett yttre team med representanter för kommunerna i vårt upptagningsområde. Genom att kommun och psykiatrin arbetar tillsammans med patienten och dennes nätverk, ges större möjlighet att ge patienten rätt stöd på rätt nivå och i rätt tid. Arbetet varieras mellan i förväg planerade besök med patienter, antingen på mottagningen eller hembesök, samt med akuta stödinsatser för patienter som behöver mer intensivt stöd.
Tonvikten ligger på att ge professionell behandling och bemötande åt våra patienter men arbetsglädje, humor och en trivsam arbetsmiljö för medarbetarna står också högt på agendan. Som anställd på SÄS har du flera förmåner såsom friskvårdsbidrag, flextid och möjlighet till yrkesträffar och kompetensutveckling.Profil
Du är legitimerad psykolog. Specialistutbildning, psykoterapeutexamen och/eller utredningserfarenhet är meriterande. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet inom psykiatrisk öppenvård. Det är även meriterande med erfarenhet av arbete med målgruppen, missbruk- och beroendebehandling Det är ett krav med språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala samt giltigt B-körkort. Du har ett stort engagemang för ditt arbete och en förmåga att förstå varje deltagares unika behov. Du har en god självkännedom och förmåga att arbeta självständigt. Du ser och tar ditt ansvar inom ramen för dina arbetsuppgifter, ditt uppdrag och din profession. Vi ser det som en självklarhet att du är öppen och har ett trevligt deltagar- och medarbetarbemötande. Då vi arbetar i team är det viktigt att du har förmågan att samarbeta och koordinera olika arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighetÖvrig information
Mångfald och jämställdhet är två viktiga aspekter i urvalsprocessen. Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur belastnings- och misstankeregistret på dem som erbjuds anställning.
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Kom ihåg att bifoga kopia på din yrkeslegitimation och eventuellt specialistbevis. Ersättning
