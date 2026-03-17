Psykolog till primärvården i södra Norrbotten
Region Norrbotten / Psykologjobb / Piteå Visa alla psykologjobb i Piteå
2026-03-17
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Kalix
eller i hela Sverige
Ta möjligheten att arbeta på spetsen av din kompetens! Vi söker nu en slipad psykolog till ett långt vikariat i primärvården i södra Norrbotten.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med erfarenhet från primärvård. Du är trygg i din profession samt har en god förståelse för primärvårdens syfte och arbetssätt. Du har liksom oss stort intresse av att skapa goda individrelationer, ge högkvalitativvård och ett gott bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är stabil och trygg i både vardagliga och mer pressade situationer. Du har en stark empatisk förmåga och möter andra med respekt, lyhördhet och förståelse. Samtidigt har du en mycket god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du använder ditt omdöme på ett klokt och genomtänkt sätt, gör väl avvägda beslut och agerar professionellt i alla lägen.
Det här får du arbeta med
Vi söker dig som gillar detektivarbetet och är trygg med att bedöma patienter andra kört fast med som kan ta ett kliv tillbaka, se helheten, och tänka nytt kan agera med hög integritet, inte är rädd för att säga vad du tänker och att komma med förslag.
Arbetet har en unik utformning och utförs huvudsakligen digitalt. Du tar emot beställningar/förfrågningar om bedömning av patienter från de psykosociala teamen i vårdområdet. Dessa bedömningar kan bl.a. handla om misstanke om NPF, frågor om korrekt vårdnivå, vägledning i samtalsbehandling, diagnos och beteendeanalys. Du träffar patienten ett antal gånger, kartlägger problematiken, och återkommer med en bedömning och förslag om vidare insatser.
Du arbetar tillsammans med KBT-behandlare, sköterskor, läkare, arbetsterapeuter och kompletterar de psykosociala teamen med din unika psykologkompetens. Förutom att träffa patienter deltar du på de psykosociala teamens ronder och samverkar löpande med psykologkollegor i vårdområdet och i länet. Du åtnjuter stor frihet att planera och genomföra ditt arbete och förväntas sätta patienten i första rummet.
Det här jobbet handlar om kvalitet och att förstå den problematik som psykologkompetensen är unikt lämpad för att analysera och beskriva. När du utmanas har du stödet av kloka, erfarna kollegor att bolla med. Detta arbetssätt är under uppbyggnad och det är välkommet om du är intresserad av att hjälpa till att utveckla verksamheten tillsammans med oss!
Det här erbjuder vi dig
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder ett vikariat på heltid till och med 2027-12-31, tillträde enligt överenskommelse. Arbetstid dagtid.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-115505".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 PITEÅ
Region Norrbotten Kontakt
Psykologförbundet
Gunilla Holmbom gunilla.holmbom@norrbotten.se
9801603