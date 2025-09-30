Psykolog till Onkologiklinikens rehabenhet
Vill du arbeta på en en trivsam arbetsplats som genomsyras av öppenhet, god gemenskap och professionalism?
Som psykolog hos oss på Onkologiklinikens rehabenhet erbjuds du ett varierat och utmanande arbete och har stor möjlighet att vara med och påverka utvecklingen på arbetsplatsen. Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Att få ett cancerbesked förändrar tillvaron, både för den som drabbas och för närstående. Hela livet kan vändas upp och ner och allt från relationer till ekonomi påverkas, detta gäller oavsett om sjukdomen går att bota eller är kronisk.
Som psykolog på Onkologikliniken arbetar du sjukhusövergripande för patienter med cancer och är del i den individ- och behovsanpassande cancerrehabiliteringen. Rehabiliteringsinsatserna ger patienten förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt trots påverkan av sjukdom och behandling.
Arbetet med cancerrehabilitering sker både enskilt och tillsammans med övriga rehabiliteringsteamet som består av bland annat läkare, kontaktsjuksköterska, kurator, dietist, fysioterapeut och arbetsterapeut.
Arbetet består till stor det av behandling av cancerrelaterad psykisk ohälsa så som depression, rädsla för återfall/progress och sömnstörning samt förebyggande insatser för sårbara personer med ökad risk för psykisk ohälsa i samband med cancer. Kognitiv påverkan och hjärntrötthet förekommer som konsekvens av sjukdom och behandling och här arbetar psykologen med screening, neuropsykologisk utredning och terapeutiskt med att anpassa vardagen efter förutsättningarna. Utöver detta arbetar du med handledning, utveckling och utbildning.
Mötet med patienten sker fysiskt eller digitalt utifrån patientens behov.
Nyfiken?
Kontakta gärna vår enhetschef Cecilia om du vill boka hospitering eller ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Du får möjlighet att se våra lokaler, träffa våra medarbetare och få en inblick i vårt arbete. Se kontaktuppgifter längre ner i annonsen.
Om arbetsplatsen
Onkologikliniken i Västerås utgörs av en mottagning, strålbehandlingsavdelning, slutenvårdsavdelning, dagvårdsavdelning och vår enhet för cancerrehabilitering. Kliniken består idag av ca 130 medarbetare och tillsammans kommer vi fortsätta utveckla enheten för cancerrehabiliteringen, som syftar till att förbygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som består av kontaktsjuksköterskor, dietister, kuratorer och en psykolog. Dina kollegor består av en stabil kärna med många års samlad erfarenhet inom de olika professionerna. Du kommer att arbeta i en lärorik miljö som präglas av ett trevligt arbetsklimat.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Gå gärna in på Instagram och läs om vår klinik: https://www.instagram.com/regionvastmanland/ Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har några års arbetslivserfarenhet. Meriterande är utbildning i KBT. Har du tidigare arbetat inom hälso- och sjukvård är det något vi värdesätter. Vidare ser vi att du har goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift.
Som person är du trygg, stabil och kan förhålla dig till olika situationer. Du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i någon annans perspektiv men samtidigt bemöta personen på ett professionellt sätt. Du har integritet, väl grundade och tydliga värderingar. Du tar ansvar för dina uppgifter och kan själv driva ditt arbete framåt. Du värdesätter olikheter och har förståelse för hur exempelvis bakgrund och kultur kan påverka dig själv och andra. Du trivs i samarbetet med andra och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid. Dagtid måndag till fredag. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 14 oktober 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
