Psykolog till Neuropsykiatrisk mottagning Hagsätra
2025-12-17
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens utifrån patientens behov, tillämpa evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 1000 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Nu står vi inför en ny epok! Under hösten 2025 startar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Psykosvård Stockholm - en nybildad organisation som samlar alla psykosöppenvårds - och heldygnsvårdsenheter inom SLSO i en gemensam verksamhet.
Vi söker nu en psykolog till Neuropsykiatrisk mottagning Hagsätra!
Om mottagningen
Vi är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning belägen i Hagsätra centrum. På mottagningen arbetar psykologer, läkare, sjuksköterskor, case managers, arbetsterapeuter, kuratorer och medicinska sekreterare. Vi arbetar i tvärprofessionella team med hög kompetens. Totalt är vi cirka 35 medarbetare på mottagningen. Hos oss arbetar vi med olika former av behandling för patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och allmänpsykiatrisk samsjuklighet.
I slutet av 2026 planeras mottagningen att flytta till Globen-området där vi kommer samlokaliseras med en annan mottagning inom Psykiatri Södra.
Mottagningen är just nu i ett spännande förändringsarbete där vi planerar att utöka uppdraget framöver i riktning till att bli en allmänpsykiatrisk mottagning.
Ditt arbete som psykolog
Som psykolog på vår mottagning ansvarar du för psykopedagogiska insatser och psykologisk behandling, som ges både i gruppform och individuellt. Vi erbjuder i nuläget psykoedukation för våra patienter med adhd och/eller autism i grupp, både på plats och digitalt. Som psykolog håller du även i gruppbehandlingar för adhd. I och med att vi utökar uppdraget kommer även behandlingar för bland annat ångest och depression också att erbjudas på mottagningen. All behandling ges utifrån regionala vårdprogram och SLSO:s vårdprocesskartor.
Våra förväntningar på dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med KBT-kompetens och som har ett starkt intresse för att påverka och utveckla behandlingsutbudet för vår patientgrupp. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom psykiatri och vana att hålla i gruppbehandlingar. Erfarenhet av arbete med patientgruppen är meriterande.
Då arbetet innefattar kontakt med patientens familjer, anhöriga och andra vårdinstanser har du god samarbetsförmåga, är lyhörd och flexibel. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du vill bidra med din kunskap och erfarenhet för att ge patienterna bästa möjliga vård och behandling. Förutom svensk yrkeslegitimation har du goda kunskaper i det svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS).
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling samt trevliga och engagerade kollegor. Hos oss arbetar vi måndagar till fredagar. Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och 5 000 kr i årligt friskvårdsbidrag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
