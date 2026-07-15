Psykolog till Nationellt högspecialiserad vård för ätstörningar, Sundsvall
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2026-07-15
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Vill du jobba på en mottagning där samarbete och en god arbetsmiljö står i fokus och där du kan vara med och utveckla arbetssätt? Välkommen till oss!
Region Västernorrland har fått tillstånd att starta Nationell högspecialiserad vård (NHV) för gruppen svåra ätstörningar på Sundsvalls sjukhus. Det är en helt ny vårdform med både heldygnsvård och en mindre del öppenvård som startade den 1 december 2023. NHV riktar sig till komplexa och sällsynta vårdbehov och bedrivs på fem platser i Sverige, med samarbete kring forskning och utveckling.
Syftet med att samla denna vård är att säkerställa hög kompetens i hela det multidisciplinära teamet och att erbjuda vård av hög kvalitet utan att begränsa tillgängligheten. NHV kommer ha ett nära samarbete med övriga verksamheter inom länsverksamhet psykiatri i Västernorrlands län och ta emot patienter från hela Sverige. Vi i Sundsvall kommer dessutom att erbjuda vård av elitidrottare med ätstörning.
Vi söker nu en psykolog som lockas av att vara en del i att bygga upp en ny verksamhet från grunden. Tjänsten avser en tillsvidareanställning, på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierade och innefattar tvärprofessionellt teamarbete, konsultation och en stor portion kliniskt arbete. Du kommer vara en av teamets psykologer som jobbar nära dietist, fysioterapeut och läkare. Teamsamverkan sker på daglig basis med avdelningens sjuksköterskor och undersköterskor.
Som psykolog hos oss kommer du bland annat arbeta med:
fördjupade psykologiska bedömningar och utredningar
individuell psykologiska behandling (CFT, KBT-E RO-DBT)
gruppbehandling
konsultation, handledning och samverkan
Du som arbetar här erbjuds löpande internutbildning och extern utbildning efter behov.
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad psykolog
Har språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala, och behärskar det i både tal och skrift
Det är meriterande om duHar en specialistutbildning i psykologisk behandling/psykoterapi
Har erfarenhet av arbete med patienter med ätstörningsproblematik
Har erfarenhet av att arbeta med RO-DBT, CFT och/eller KBT-E
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Har ytterligare språkkunskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperPersonlig mognad
Självgående
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:074". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Länssjukvård Psykiatri och Habilitering Kontakt
Rekryterande chef
Roxanna Edin Sandberg roxanna.edin.sandberg@rvn.se +4660149879 Jobbnummer
10003666