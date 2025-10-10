Psykolog till meningsfullt arbete inom sjukhusrehab
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Psykologjobb / Växjö Visa alla psykologjobb i Växjö
2025-10-10
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Här på sjukhusrehab arbetar vi i team där vi kompletterar varandra för att erbjuda rehabilitering av hög kvalitet inom sjukhusvården. Vi består av ett team med olika professioner så som dietister, logopeder, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, personal sjukgymnaster, kuratorer, psykologer, sekreterare, sexologer och rehab assistenter. Vi är en mindre arbetsplats vilket gör att vi har nära till varandra och arbetar både inom våra yrkesprofessioner men också tvärprofessionellt.
Vår verksamhet verkar både inom öppen- och slutenvård och strävar efter att skapa en arbetsmiljö präglad av utveckling och engagemang. Vi värdesätter kontinuerlig kompetensutveckling och ger dig en individanpassad introduktion som formas utefter dina tidigare erfarenheter och behov. Hos oss har vi ett starkt fokus på samarbete och kommunikation, där vi värnar om tryggheten vi har i varandra.
För dig som är nyfiken och redo för nya utmaningar är detta en fantastisk möjlighet att utvecklas och samla nya erfarenheter. Vi ser fram emot att välkomna dig till en arbetsplats där du gör skillnad varje dag!
Vi erbjuder våra anställda olika personalförmåner såsom
* Frisvårdsbidrag
* Skobirdag
* Möjlighet att växla ditt semesterdagstillägg mot extra lediga dagar
Här kan du läsa mer om våra erbjudanden https://www.regionkronoberg.se/formaner/Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
På sjukhusrehab erbjuder psykologen i huvudsak psykologisk bedömning och behandling i samband med cancersjukdom. Det kan även bli aktuellt med uppdrag inom andra sjukdomstillstånd. Det kan handla om nedstämdhet, depression, oro och stressreaktioner i samband med sjukdomen. Psykologisk behandling erbjuds i nuläget individuellt och det finns planer på att etablera gruppverksamhet. Även parsamtal förekommer. Behandlingarna utgår från såväl psykologiska som existentiella perspektiv.
Andra arbetsuppgifter inkluderar metodutveckling, remisshantering, utbildning och konsultation till vårdpersonal i psykologiska frågor, samt utbildningsinsatser inom ramen för patient- och närståendeutbildningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog, gärna med erfarenhet från cancervård eller arbete inom somatisk sjukvård. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt, är strukturerad och har lätt för att samarbeta. Du trivs i team och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat, samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt när det behövs.
Hos oss är arbetsmiljön viktig och vi värnar om den och ser det som ett gemensamt ansvar att skapa en trygg, stödjande och utvecklande arbetsplats. Du har patientens bästa i fokus och är en uppskattad kollega som bidrar med både kompetens och omtanke. Vi lägger stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Med din ansökan vill vi att du bifogar ditt examensintyg/ legitimation.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
Avdelningschef
Mathias Hedvall Johansson 0470-58 71 81 Jobbnummer
