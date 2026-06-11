Psykolog till Hjärnteamet barn vid Hjärnskadecenter
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Psykolog till Hjärnteamet barn vid Hjärnskadecenter
Längtar du efter en arbetsplats där glädje och allvar får finnas sida vid sida – där vi möter det svåra med värme, trygghet och omtanke?Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
Hos oss möts du av engagerade kollegor med olika professioner. Vi värdesätter ett öppet och respektfullt samarbete där vi delar erfarenheter, lär av varandra och har nära till både skratt och eftertanke.
Hjärnskadecenter är en enhet inom Habilitering & Hälsa, en verksamhet inom Region Stockholm med särskild kompetens kring förvärvad hjärnskada. Hjärnskadecenter består av ett vuxenteam och ett barnteam, Hjärnteamet barn.Vi sitter i lokaler på Sabbatsbergs sjukhus i centrala Stockholm nära till buss, tunnelbana och pendeltåg. Vi arbetar i tvärprofessionella team bestående av psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped och specialpedagog som samarbetar för att ge insatser till patienten främst individuellt men också i grupp. Hjärnteamet barn tar emot barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada och varaktiga funktionsnedsättningar. Vi tar emot patienter från hela länet. Barn med måttlig till svår förvärvad hjärnskada tas emot på lokala Habiliteringscenter barn.
Hjärnskadecenters vuxenteam ger stöd och insatser till vuxna med måttlig till svår förvärvad hjärnskada och som omfattas av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) personkrets 2 eller 3. Om tjänsten
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och vill arbeta heltid med start den 7 september eller enligt överenskommelse.
Som psykolog i Hjärnteamet barn kommer du att arbeta med barn med förvärvad hjärnskada i åldrarna 2-17 år. Arbetet innebär bl a psykoedukation om förvärvad hjärnskada till anhöriga, skola samt barn och ungdomar, stödjande samtal till patient och anhöriga (vårdnadshavare och syskon) samt samverkan med övrigt nätverk, andra vårdgivare, skola och socialtjänst. Insatser kan ges både enskilt och i grupp och kan ske både på och utanför enheten, t ex skolbesök. Utåtriktade utbildnings- och informationsinsatser ingår som en del av arbetet.
Som psykolog på enheten kommer du också att vara en del i Hjärnskadecenters vuxenteam och göra neuropsykologiska utredningar. Antalet utredningar varierar, vissa perioder handlar det om ca 10-15% av arbetstiden.
Om dig
Du är legitimerad psykolog, gärna med klinisk erfarenhet av arbete med personer med förvärvad hjärnskada. God erfarenhet av neuropsykologiska utredningar är meriterande. Stort intresse för teamarbete och neuropsykologi. Specialistutbildning i neuropsykologi eller klinisk psykologi och vidareutbildning inom området förvärvad hjärnskada är meriterande.
För oss är det viktigt att hitta rätt person till vårt team och vi kommer till stor del att basera denna rekrytering på personlig lämplighet. Som person är du varm, positiv och trygg i mötet med andra, med en mycket god social förmåga och som har lätt för att skapa förtroende. Du trivs i samarbete, respekterar gemensamma beslut samt bidrar aktivt till ett öppet och prestigelöst klimat. Nytänkande, öppenhet och humor är egenskaper som kommer få dig att trivas i vårt team!
Vi erbjuder
Ett stimulerande och meningsfullt arbete där du får göra verklig skillnad för patienter och deras anhöriga. Du blir del av ett varmt och engagerat team som stöttar varandra och där det finns plats för både skratt, reflektion och utveckling.
Hos oss erbjuds du:
• Fri hälso- och sjukvård
• Friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid
• Flexibel arbetstid
• Extra ersättning vid föräldraledighet
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid fr.o.m. 2026-09-07 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Habilitering och Hälsa, Sektion 3 Kontakt
John Hasslinger, Psykologförbundet regionstockholm@psykologforbundet.se Jobbnummer
9959839