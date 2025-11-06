Psykolog till HC Stockholm vuxna
Region Stockholm / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Psykolog till Habiliteringscenter Stockholm - Autismteamet
Vill du göra verklig skillnad för personer med funktionsnedsättningar? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2025-11-06Om företaget
Habiliteringscenter Stockholm är en specialistmottagning inom öppenvården som erbjuder stöd och insatser till personer över 18 år med medfödda eller tidigt uppkomna funktionsnedsättningar. Vi arbetar med exempelvis autismspektrumdiagnos, intellektuell funktionsnedsättning och medfödd rörelsenedsättning. Hos oss möts du av ett engagerat, tvärprofessionellt team bestående av kuratorer, logopeder, psykologer, fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter.
Nu söker vi en psykolog till vårt autismteam!
Om rollen:
Som psykolog i autismteamet blir du en viktig del av ett härligt gäng på 11 behandlare, varav fyra psykologer. Du kommer att arbeta med patienter som har autism utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning och deras nätverk. Här får du möjlighet att bidra med din kunskap i ett stödjande och utvecklande arbetsklimat där arbetslust och engagemang genomsyrar vardagen.Arbetsuppgifter
• Ge stöd och insatser till patienter och deras närstående, med fokus på ökad förståelse för diagnosen och att hitta fungerande strategier för vardagen.
• Konsultation och rådgivning, ofta i nära samarbete med andra professioner i teamet.
• Leda grupper, hålla föreläsningar samt genomföra individuella samtal med patienter och anhöriga.
Vi erbjuder dig:
• Ett variationsrikt och meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad
• En varm och inkluderande arbetsmiljö med kollegialt stöd och tvärprofessionellt samarbete
• Extern och intern handledning för din utveckling
• Kompetensutveckling via vår personalutbildning
• Fri hälso- och sjukvård samt friskvårdsbidrag
• Möjlighet till friskvård under arbetstid
• Flexibla arbetstider för balans mellan arbete och privatliv
Vi söker dig som:
• Är legitimerad psykolog med stark vilja att bidra till vår verksamhet
• Har god förmåga att organisera och strukturera ditt patientarbete
• Trivs i team och har lätt för samarbete med andra professioner
• Har erfarenhet av att arbeta med våra patientgrupper och journalsystemet TakeCare (meriterande)
• Är personlig, engagerad och lösningsfokuserad
Låter detta som ditt nästa steg? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vikariatet tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6870". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Habiliteringscenter Stockholm vuxna Kontakt
Cathrine Wennerstad 08-12335221 Jobbnummer
9591488