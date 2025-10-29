Psykolog till hälsofrämjande och förebyggande arbete i barnhälsovården
2025-10-29
Barnhälsovården Sörmland, EskilstunaPubliceringsdatum2025-10-29Om företaget
Barnhälsovården Sörmland är en länsövergripande verksamhet och består av två enheter, psykologimottagningen för föräldra- och barnhälsovård och barnhälsovårdens utvecklingsenhet. Här finns psykologer, barnhälsovårdsöverläkare, vårdutvecklare, logoped, dietist, administratör och enhetschef. Enheterna är en del av hälsovalsstaben vilken är en av regiondirektörens staber. Du erbjuds en varierad roll med stor möjlighet att påverka.
Barnhälsovården har ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag som består i att främja barns (0-6 år) hälsa, förebygga ohälsa och tidig åtgärd vid problem kring barnets hälsa och närmiljö.
Psykologimottagningen består av 12 psykologtjänster med placering i Nyköping och i Eskilstuna. Vi erbjuder stimulerande arbetsgemenskap, varierat kliniskt och konsultativt uppdrag och engagemang i verksamhetsutvecklingen.Arbetsuppgifter
Ditt huvuduppdrag kommer att vara hälsofrämjande och förebyggande hälsovård. Du kommer att vara kontaktpsykolog som innebär att vara ett sakkunnigt stöd, utbilda och stötta BHV-sjuksköterskor samt barnmorskor genom ett nära och tillgängligt samarbete. Ett annat av dina huvuduppdrag innebär stöd, rådgivning och korttidsbehandling till blivande och nyblivna föräldrar. Du genomför utvecklingsbedömning av barns utveckling och psykiska hälsa.
Du arbetar självständigt men har god tillgång till kollegialt stöd bland annat via regelbundna ärendekonferenser. Kontinuerlig handledning av en extern erfaren psykolog erbjuds, vilket ger stora möjligheter att utvecklas i din profession tillsammans med dina kollegor. Även möjlighet till digitalt arbete vid både möten och patientkontakter finns.
Du bidrar till metodutveckling inom barnhälsovårdsområdet och samverkar med andra verksamheter som arbetar med barnfamiljer och små barn.
Din kompetens
Till denna tjänst söker vi en legitimerade psykolog till vår mottagning i Eskilstuna. För oss är det mycket viktigt att du som söker har ett stort intresse av förebyggande och hälsofrämjande arbete inom området barn och föräldrar. Om du har erfarenhet av arbete med barn och föräldrar samt konsultativt arbete ser vi det som meriterande. Även kunskap/utbildning i Cos-p (trygghetscirkeln) är meriterande då detta är en av de gruppbehandlingarna vi erbjuder på mottagningen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Kristina Ask, 073-867 41 50.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 016-10 30 00.
Kom och jobba hos oss på barnhälsovården!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-11-19.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
