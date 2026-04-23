Psykolog till Habiliteringsmottagning, Region Västernorrland
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Länsverksamhet Habilitering i Region Västernorrland består av cirka 100 medarbetare med placering i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi arbetar tvärprofessionellt i team med medicinsk, neuropsykologisk, social och pedagogisk kompetens för att möta barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar. Våra största målgrupper är personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism och cerebral pares.
På habiliteringsmottagningen i Sollefteå finns två psykologtjänster - en i barnteam och en i kombinerat ungdom/vuxenteam. Nu söker vi en ny kollega till valfritt team, beroende på vilket intresseområde du som söker har.
Hos oss får du en arbetsplats med nära samarbete mellan professioner. Teamen består bland annat av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped, psykolog och specialpedagog, och vi samarbetar även med habiliteringsläkare och sjuksköterska. Du får tillgång till både intern och extern handledning samt möjligheter till vidareutbildning.
Valfri placeringsort (Sollefteå, Sundsvall eller Örnsköldsvik) men arbetet kommer att ske mot Habiliteringsmottagningen i Sollefteå. Det innebär att du är på plats på mottagningen i Sollefteå när du träffar patienter. Möjlighet till distansarbete på viss del av arbetstiden finns.
Tjänsten som psykolog avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Publiceringsdatum: 2026-04-23

Dina arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss kommer du bland annat att:
Genomföra neuropsykologiska utredningar av varierande omfattning
Arbeta med diagnostik, behandling och stöd till barn och deras familjer
Bidra med psykologisk kompetens i det tvärprofessionella teamen
Genomföra konsultation och utbildningsinsatser till personalgrupper
Samarbeta med andra vårdgivare och aktörer i barnets nätverk
Som psykolog i teamen har du en central roll i att bidra med psykologisk kompetens i teamets arbete. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med andra yrkesgrupper, och du har goda möjligheter att påverka arbetets upplägg samt utveckla metoder och arbetssätt.
Du får en anpassad introduktion utifrån erfarenhet och bakgrund, med stöd av kollegor och handledning.
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad psykolog
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Har erfarenhet av arbete med personer med funktionshinder
Har B-körkort
Det är meriterande om duHar en vidareutbildning i neuropsykologi
Har erfarenhet av NPF-utredningar
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperFlexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Personlig mognad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kan kräva att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kan komma att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:051". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länssjukvård Psykiatri och Habilitering Kontakt
Rekryterande chef
Ingela Sandell ingela.sandell@rvn.se +4662019442 Jobbnummer
9870997