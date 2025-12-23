Psykolog till Habiliteringsmottagning barn- och unga i Helsingborg
2025-12-23
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du ha en arbetsplats där glädje, gemenskap och utveckling står i fokus? Vi söker en engagerad psykolog till vår mottagning i Helsingborg, en plats där din kompetens värdesätts och dina idéer formar framtiden. Här får du chansen att göra skillnad i ett öppet och stöttande klimat, samtidigt som du utvecklas både professionellt och personligt. Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Habiliteringsmottagning barn och unga vänder sig till barn och ungdomar upp till 17 år med varaktiga funktionsnedsättningar och deras familjer. Barnen och ungdomarna kan ha rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Verksamheten bygger på ett tvärfackligt familjecentrerat teamarbete, vilket innebär att barnet och familjen har full delaktighet i planering, genomförande och uppföljning av insatserna.
Kika på vår film för att se hur du kan göra skillnad hos oss: https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/jobba-hos-oss/gor-skillnad-for-andra/ Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Vi välkomnar dig som är psykolog till vår mottagning! Hos oss erbjuds du en bred och varierad tjänst där du ger psykologiskt stöd och rådgivning till barn, ungdomar och anhöriga kring funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Vi värnar om samarbete och god sammanhållning och ser ditt bidrag till teamet som värdefullt för vårt gemensamma arbete.
Som psykolog ansvarar du för att göra psykologutredningar, ge samtalsbehandling både enskilt och i grupp samt deltar i olika gruppverksamheter. Vidare förväntas du delta i utbildningsinsatser till ungdomen själv, föräldrar och med övrigt nätverk. Du planerar insatser tillsammans med barn, ungdomar, familj, habiliteringsteam och övrigt nätverk såsom skola, barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst med flera. Mycket av ditt arbete och kontakt med familjer sker i första hand på distans via videokontakt eller telefon och fysiskt när det behövs. Det innebär att resor i tjänsten kan förekomma.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag, onsdag och torsdag klockan 08:00-16:30, tisdagar klockan 08:00-18:30 och fredagar 08:00-14:30, med möjlighet till flextid.
Habiliteringen i Skåne är en verksamhet som är mån om personalens utvecklingsmöjligheter. Därför finns möjlighet att söka enhets-, verksamhets- och förvaltningsövergripande uppdrag. En del av dessa uppdrag är riktade mot den egna yrkesprofessionen medan andra uppdrag kan gälla exempelvis kvalitetsregister, resursteam eller kunskapsstöd. Det finns även möjlighet att driva utvecklingsarbete och skriva exempelvis evidensbaserade rapporter. Som nyanställd hos oss erbjuds du ett introduktionsprogram anpassat utifrån behov och profession.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, habiliteringsarbete och/eller barnpsykiatrisk verksamhet. Likaså är det fördelaktigt med giltigt B-körkort samt goda kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning, autism och/eller psykopedagogiskt arbete.
Det här är en tjänst för dig som trivs med att samarbeta i ett team tillsammans med kollegor inom både din egen och andra professioner. I ditt arbete är du strukturerad och självgående med god förmåga att inleda kontakt samt bygga förtroende med barn och unga. För dig är det viktigt att barn och unga blir hörda och att deras synpunkter beaktas. Du har lätt för att anpassa dig till ändrande omständigheter i ditt arbete och ser möjligheter i förändringar. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
