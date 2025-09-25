Psykolog till Habiliteringsmottagning barn och unga Ystad
2025-09-25
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta på en arbetsplats där du kan göra skillnad för barn och unga? Då har vi tjänsten för dig! Det spelar ingen roll om du är erfaren eller ny i din yrkesroll, det viktigaste är att du vill jobba personcentrerat och är nyfiken på att lära nytt.
Habiliteringen är till för att göra livet mer möjligt för personer med en varaktig funktionsnedsättning samt till deras anhöriga. Funktionsnedsättningen kan bero på rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Habiliteringsmottagningar Ystad är indelad i två mottagningar, en med inriktning vuxna och en med inriktning barn och unga. Tjänsten är på mottagning barn och unga. Mottagningen är uppdelad i två team som arbetar tvärprofessionellt och består av medarbetare med medicinsk, psykosocial och pedagogisk kompetens. Tillsammans med patient, föräldrar och nätverk skapar vi patientens planering och utifrån denna ger vi insatser till både patient och familj.
Vår arbetsplats arbetar personcentrerat där patientens delaktighet står i fokus. Vi har ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att allt vi gör ska vara meningsfullt, begripligt och hanterbart. Detta synsätt lyser igenom hela vår verksamhet, inte bara i mötet med våra patienter utan i alla delar av verksamheten.
Hos oss finns driv och en hög ambition att fortsätta utvecklingen av våra arbetssätt, processer och medarbetare. Vi är en kunskapsorganisation som ger verktyg för att utveckla styrkor och undanröja hinder samt främja kommunikation.
Titta gärna på filmerna där medarbetarna själva berättar om sitt jobb i vår verksamhet/förvaltning:
Gör skillnad för andra - Habilitering och hjälpmedel: https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/jobba-hos-oss/gor-skillnad-for-andra/
Medarbetare berättar - Habilitering och hjälpmedel:https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/jobba-hos-oss/medarbetare-berattar/Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Vi har nu möjligheten att välkomna en nya psykologkollega till vår mottagning.
Som psykolog ingår det att ge stöd och rådgivning till patient och föräldrar utifrån funktionsnedsättningen samt kring dess konsekvenser för barnets/den unges utveckling och vardagssituation. Många av våra insatser genomförs digitalt, vilket innefattar både individuella kontakter och deltagande på möte av olika slag. I arbetsuppgifterna ingår även att göra psykologiska bedömningar och ge insatser utifrån bedömning och analys. Du hanterar och administrerar relevanta bedömningsinstrument. Därtill deltar du i planeringen av insatser tillsammans med patient och familj samt vid behov deras nätverk.
En av dina arbetsuppgifter i vårt team är att jobba med färdighetsträning för de yngre barnen. Detta gör du oftast i nära samarbete med en kollega samt barnets nätverk. Vidare samverkar du tillsammans med andra aktörer som till exempel förskola/skola, barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst.
Habiliteringen i Skåne är en verksamhet som är mån om personalens utvecklingsmöjligheter. Därför finns möjlighet att söka enhets-, verksamhets- och förvaltningsövergripande uppdrag. En del av dessa uppdrag är riktade mot den egna yrkesprofessionen medan andra uppdrag kan gälla exempelvis kvalitetsregister, resursteam eller kunskapsstöd. Det finns även möjlighet att driva utvecklingsarbete och skriva exempelvis evidensbaserade rapporter. Som nyanställd erbjuds du ett introduktionsprogram anpassat utifrån behov och profession.
Arbetstider är måndag, onsdag och torsdag klockan 08.00-16.30, tisdag 08.00-18.30 samt fredag 08.00-14.30.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha giltigt B-körkort. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och/eller arbete inom habilitering, likaså om du tidigare arbetat med personer med funktionsnedsättning. Därutöver är det önskvärt att du har utbildning inom barn- och ungdomars utveckling och/ eller funktionsnedsättning men inget krav. Vi välkomnar även dig som är nyare inom yrket och har intresse för målgruppen.
Det här är en tjänst för dig som ser möjligheter framför hinder. Det är självklart för dig att barnen och ungdomarna är delaktiga och du arbetar aktivt för att öka och tillgodose denna delaktighet. I ditt dagliga arbete har du flera kontaktytor och samverkansparter, varför du bör ha en god samarbetsförmåga och trivas med att arbeta i team. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att ske innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Intervjuer kommer genomföras v. 43 och v. 44.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
