Psykolog till Habiliteringsmottagning barn och unga i Ängelholm
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Psykologjobb / Ängelholm Visa alla psykologjobb i Ängelholm
2026-07-13
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Söker du ett meningsfullt arbete i en verksamhet där utveckling, samarbete och engagemang står i fokus? Hos oss erbjuds du ett omväxlande och utvecklande arbete i ett kreativt arbetslag med stort engagemang för barn, unga och deras familjer.
Habiliteringen är till för att underlätta livet för personer som har en varaktig funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Funktionsnedsättningen kan bero på rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Vår verksamhet vänder sig till barn och ungdomar upp till 17 år och bygger på ett tvärfackligt familjecentrerat teamarbete.
Vi finns placerade i vackra Ängelholm med närhet till både hav och fin natur. Vi har goda pendlingsmöjligheter, där en promenad från tågstationen till oss tar cirka tio minuter. Vår mottagning finns på norra sjukhusområdet i nybyggda och ändamålsenliga lokaler. På habiliteringsmottagningen barn och unga i Ängelholm är vi cirka 25 medarbetare och arbetar tvärprofessionellt.
Vår arbetsplats värdesätter delaktighet för patienter och deras familj. Vi har ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att det som vi gör ska vara meningsfullt, begripligt och hanterbart. Detta synsätt lyser igenom inte bara i mötet med våra patienter, utan i alla delar av verksamheten. Hos oss är vidareutveckling av våra arbetssätt och processer en naturlig del av arbetet.
Om du är nyfiken på att höra mer om hur det är att arbeta hos oss på habiliteringen, kan du se mer här: https://bit.ly/2FcHQsS
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
I din roll som psykolog ger du stöd, rådgivning, handledning och behandling till barn, ungdomar och deras föräldrar. Insatserna kan ges både individuellt och i grupp där vi möter patienterna på habiliteringen, i hemmet, i förskolan/skolan eller digitalt via telefon- eller videosamtal. Du deltar i planeringen av insatser tillsammans med barn, ungdomar, familj och övriga personer i nätverket. Därtill gör du psykologiska bedömningar och ger psykologisk behandling kopplat till att hantera funktionsnedsättningen. Du samverkar tillsammans med andra aktörer såsom förskola/skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin, särskilt mottagningen i Ängelholm.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med ett närvarande ledarskap och kollegor som värnar om ett bra samarbete och en god sammanhållning. Hos oss får du som ny medarbetare en gedigen introduktion, både till arbetsplatsen och i arbetet. Du får även en handledare som vägleder dig under introduktionen. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder dig både delaktighet i våra utvecklings- och förändringsarbeten och goda utvecklingsmöjligheter.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Då resor ingår i tjänsten krävs det även att du har ett giltigt B-körkort. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och/eller arbete inom habilitering, likaså om du tidigare arbetat med personer med funktionsnedsättning. Du är van vid att arbeta med olika IT-system och eftersom vi numera ger många insatser digitalt är det även viktigt att du har en öppenhet för digitala vårdkontakter.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har god samarbetsförmåga och intresse för att arbeta både i tvärprofessionella team och över yrkesgränserna. Du är trygg i din yrkesroll samt planerar, strukturerar och lägger upp ditt arbete självständigt. I ditt arbete tar du gärna egna initiativ och är flexibel i ditt förhållningssätt gentemot både patienter och kollegor. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. .
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336047". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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262 52 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Susana Persson, Psykologförbundet 042-16 91 34 Jobbnummer
10000676