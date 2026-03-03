Psykolog till Habiliteringscentrum, IF-enheten Västerås
2026-03-03
Söker du ett arbete som är intressant, varierande och där du får en betydelsefull roll? Välkommen till Habiliteringscentrum och enheten för intellektuell funktionsnedsättning!
Vår arbetsplats kännetecknas av tvärprofessionellt teamarbete och en god sammanhållning. Du skapar möjligheter för våra patienter att leva ett gott liv samtidigt som du får vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss. Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Som psykolog i barnteamet arbetar du med barn och unga i åldrarna 0-17 år. I arbetsuppgifterna ingår att utföra bedömningar och kartläggningar, utredningar till viss del, genomföra stödsamtal och behandlingar samt erbjuda psykoedukativa insatser och fördjupad diagnosinformation. Du ger också information, råd, rekommendationer och stöd till anhöriga, personal och nätverk. I samtalen ingår att motivera och stödja till förändring. Dina insatser genomsyras ofta av ett tänk med grunder i bland annat PBS och TBA.
Vi arbetar i tvärprofessionella team tillsammans med kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, dietist och specialpedagog, vilket möjliggör ett kontinuerligt utbyte av kunskap och kompetens. I många ärenden tar vi fram gemensamma förslag till åtgärder som strävar efter ökad delaktighet och självständighet för patienten i vardagen.
Det finns en god kamratskap i teamet, där vi är måna om varandra och har nära till skratt. Du har möjlighet att påverka och planera din arbetsdag, samt bidra till och driva förbättringsarbeten inom IF-enheten. Vid vakanser inom verksamheten kan vi under en period även behöva stötta andra team för att alla patienter ska få rätt vård.
Om arbetsplatsen
Habiliteringscentrum är en specialistverksamhet med särskild kompetens om funktionsnedsättning inom områdena intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, rörelsenedsättning, synnedsättning och förvärvad hjärnskada. Vi har också ett tolksamordningsuppdrag för personer med dövhet, dövblindhet och hörselnedsättning. Våra mottagningar finns i Västerås, Köping och Fagersta. Inom Habiliteringscentrum är vi 19 psykologer, vilket ger dig möjlighet till professionellt utbyte och stöttning i det psykologiska arbetet.
IF-enhetens uppdrag är att ge insatser till barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Våra patienter har ofta även andra diagnoser såsom autism, rörelsenedsättning och olika syndrom. Vi har möjlighet att följa våra patienter över tid, där vi skapar långvariga kontakter och får ta del av framsteg och se resultat av vårt arbete.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet så därför erbjuder vi dig:
• Arbete i en välfungerande verksamhet
• Ett anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• Regelbunden handledning och yrkesträffar med andra kollegor inom verksamheten
• Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• Friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Läs mer om förmånerna här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Ny som psykolog
För dig som är nylegitimerad psykolog erbjuder vi ett tvåårigt kompetenspaket för att ge dig en mjukare övergång mellan rollen som PTP-psykolog och legitimerad psykolog.
I kompetenspaketet ingår:
• Verksamhetsspecifik kurs
• Deltagande på en nationell/nordisk kongress
• Auskultation inom primärvård, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri eller rättspsykiatri (totalt fem dagar)
• Möjlighet att gå handledarutbildning år 2
• Personlig uppföljning av erfaren psykolog Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Har du erfarenhet av behandlings- och utredningsarbete är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är ny i din yrkesroll. Vi ser det som en fördel om du har arbetat med barn eller personer med funktionsnedsättning. Det är även fördelaktigt om du har erfarenhet av att arbeta konsultativt, samt hålla i utbildningar och grupper. Då rollen innebär dialog med kollegor, patienter och anhöriga behöver du ha goda kunskaper i svenska språket och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Har du även kunskaper inom Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) ser vi det som ett stort plus. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Du som söker har förmågan att strukturera och driva ditt arbete framåt. Vidare är du stabil och behåller ditt lugn i stressade situationer. För att trivas i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga och uppskattar att arbeta i team, samtidigt som du är trygg och självgående i din yrkesprofession. Du är empatisk och kan på ett pedagogiskt sätt förklara och nå fram till personer som har olika förutsättningar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid. Dagtid måndag-fredag. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 22 mars 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
