Psykolog till Habiliteringscenter Sollentuna barn
2026-04-09
Vill du vara med i vårt tvärprofessionella team där vi arbetar för att ge bästa stöd och insats till barn och ungdomar med autism?
Om oss:
Habiliteringscenter Sollentuna barn är en specialistmottagning i öppenvården som ingår i verksamhetsområdet Habilitering & Hälsa inom Region Stockholm. Vi erbjuder insatser till barn mellan 0-17 år med varaktiga funktionsnedsättningar som exempelvis autismspektrumdiagnos, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning. Verksamheten bedrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård.
Arbetet bedrivs i våra tvärprofessionella team som utöver psykolog består av kuratorer, logopeder, arbetsterapeuter, specialpedagoger och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Vårt upptagningsområde är nordvästra länet med kommunerna Järfälla, Solna, Sollentuna, Upplands-Väsby, Sigtuna och Upplands-Bro. Vår mottagning ligger i fina, ljusa lokaler i Färgskrapan i centrala Sollentuna med närhet till pendeltåg och bussar, ca 15 minuters resväg med pendeln från Stockholms central.
Om tjänsten:
Vi söker nu en psykolog till vårt kompetenta och trevliga autismteam. På mottagningen arbetar totalt 6 psykologer. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 5-17 år med autism och deras nätverk. Arbetet som psykolog i teamet innebär stimulerande och varierande arbetsuppgifter i form av individuella kontakter med barn och ungdomar, kunskapsöverföring om funktionsnedsättning till barnets nätverk eller behandlingsinsatser i grupp eller individuellt gällande exempelvis diagnoskunskap, stresshantering, sociala färdigheter och problemskapande beteenden. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner i teamet. Tjänsten innebär även mycket samverkan med exempelvis kommuner och vårdgrannar runt patienterna.
Om dig:
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Vi ser helst att du har erfarenhet av arbete med barn med autism eller andra neuropsykiatriska diagnoser. Grundläggande terapiutbildning i KBT eller annan kunskap om tillämpad beteendeterapi är meriterande. Du har god förmåga att organisera och strukturera ditt patientarbete samt trivs med att arbeta i tvärprofessionella team. Vi förutsätter att du arbetar utifrån vetenskapligt beprövade metoder och klinisk erfarenhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid.
Tillträde 260810 eller enligt överenskommelse.
Hos oss får du:
Kompetenta och trevliga kollegor i såväl den egna som andra professioner.
Stimulerande arbetsuppgifter med stor bredd och variation.
Kollegialt stöd och utbyte genom arbete i tvärprofessionella team.
Yrkesmässig utveckling genom arbete i specialiserade team.
God kompetensutveckling bl.a. genom vår interna personalutbildning samt handledning.
Flexibel arbetstid.
Stora möjligheter att själv planera ditt arbete.
Fri hälso- och sjukvård.
Ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid.
Extra ersättning vid föräldraledighet.
Kontakta gärna:
Enhetschef, Anna Ågren 08-123 359 40
Psykolog, Jenny Walther 08-123 358 54
Om verksamheten:
Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling och driver flertalet specialiserade enheter. Vårt arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde samt patientens fokus. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Vi består av omkring 700 medarbetare och 30 mottagningar i Stockholms län. Vi samverkar med nätverk så som familjer, personal och andra vårdgivare för att skapa större delaktighet i samhällslivet.
Lyssna gärna på Habilitering & Hälsas podd Funka olika. Du kan även följa oss på Facebook eller läsa mer om oss på habilitering.se/jobb.
Övrig information:
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Anna Ågren anna.agren@regionstockholm.se 08-12335940
9845327