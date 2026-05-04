Psykolog till Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Region Stockholm / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2026-05-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Habiliteringscenter Liljeholmen barn söker leg. psykolog till ASD-teamPubliceringsdatum2026-05-04Om företaget
Habiliteringscenter Liljeholmen barn är en specialistmottagning i öppenvården som tillhör Habilitering & Hälsa. Vi erbjuder insatser till barn 0-17 år med varaktiga funktionsnedsättningar såsom autismspektrumdiagnos, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning.
På Habiliteringscenter Liljeholmen arbetar psykologer, kuratorer, logopeder, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och specialpedagogtillsammans i tvärprofessionella team för att underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättning. Gemensamt för våra patienter är stora behov av stöd i vardagen.
Vår mottagning ligger i Liljeholmen, med närhet till buss, T-bana och tvärbana.Om tjänsten
Vi söker en legitimerad psykolog för en tillsvidareanställning i vårt ASD-team.
Som psykolog hos oss möter du barn och ungdomar med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning, samt deras nätverk. Du kommer att ha individuella samtalskontakter med barn/ungdomar och ge stöd till vårdnadshavare i deras föräldraroll. Du kommer även att ge råd, stöd och konsultation till personer i patientens nätverk.
Du kommer att arbeta för att förebygga och minska utmanande beteenden, stärka sociala färdigheter samt informera om funktionsnedsättningens påverkan i det dagliga livet. I ditt arbete ingår också att hålla i föreläsningar och gruppinsatser som kan rikta sig till såväl patienter som deras vårdnadshavare.
Våra patienter har ofta komplexa behov där samverkan krävs, inte bara i teamet utan också med vårdgrannar, kommunal verksamhet och andra myndigheter. Arbetsuppgifterna är varierande och ställer krav på flexibilitet då du inte enbart träffar patienter på habiliteringscentret utan vid behov även i deras närmiljö.
Hos oss får du:
• Kompetenta och trevliga kollegor i såväl den egna som andra professioner
• Kollegialt stöd och utbyte
• God kompetensutveckling bl a genom vår interna personalutbildning samt handledning.
• Flexibel arbetstid
• Fri hälso- och sjukvård
• Ett generöst friskvårdsbidrag
Vi söker:
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med gedigen erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med autismspektrumdiagnos och intellektuell funktionsnedsättning.
Du är intresserad av och vill arbeta med utmanande och komplexa beteenden. Du bör ha god kännedom om TBA. Du har ett gott bemötande gentemot såväl patienter som deras anhöriga och kan anpassa ditt arbetssätt och din kommunikation utifrån patientens behov.
Du behöver kunna arbeta självständigt och ta eget ansvar för att planera, driva och utveckla patientarbetet, samtidigt som du trivs med teamarbete och samarbetar väl. Du har god förmåga att prioritera och är flexibel i att kunna anpassa ditt arbete efter verksamhetens behov. Det är självklart för dig att sköta din dokumentation i tid. Du är förtrogen med vårt journalsystem Take Care och kan sköta vårdkontakter online via Alltid Öppet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten tillsätts förutsatt att erforderliga beslut fattas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Tillträde i september.
Omfattning: 100%
Om verksamheten:Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling och driver flertalet specialiserade enheter. Vårt arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde samt patientens fokus. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb-1/Lediga-jobb/#!/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Habilitering och Hälsa, Sektion 1 Barn Jobbnummer
9887853