Psykolog till Habiliteringscenter Brommaplan barn
2025-11-10
Psykolog sökes till Habiliteringscenter Brommaplan barn
Vill du vara med i ett av våra tvärprofessionella team där vi arbetar för att ge bästa stöd och insats till barn med funktionsnedsättning?Publiceringsdatum2025-11-10Om företaget
Habiliteringscenter Brommaplan barn är en specialistmottagning i öppenvården som erbjuder ger insatser till barn 0-17 år med varaktiga funktionsnedsättningar som intellektuellfunktionsnedsättning, rörelsenedsättning och autism.
Verksamheten bedrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård.
Du får arbeta i ett intressant och brett arbetsområde i tvärprofessionella team bestående av arbetsterapeut, kurator, psykolog, fysioterapeut, specialpedagog och logoped. Vår mottagning vänder sig till barn boende i stadsdelarna Norra innerstaden, Kungsholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby samt Ekerö kommun. Vi sitter i stora och ljusa lokaler, centralt belägna vid Brommaplan.Om tjänsten
Arbetet som psykolog på habiliteringscenter innebär stimulerande och varierande arbetsuppgifter i form av stödsamtal till barn och ungdomar, kunskapsöverföring om funktionsnedsättning till barnets nätverk eller behandlingsinsatser gällande exempelvis sociala färdigheter och utmanande beteenden. Som psykolog hos oss lägger du upp individuella behandlingsprogram utifrån barnets behov och genomför dessa tillsammans med föräldrar och patient. Samverkan med personal i förskolan/skolan förekommer. Arbetet sker individuellt eller i samarbete med övriga professioner i teamet. Arbetet kan även innebära att göra vissa kognitiva utredningar eller leda grupper och hålla föreläsningar.
Vi är organiserade i team där patienter med Autism+IF, IF och/eller rörelsenedsättning får insatser från IF/RN-teamet och patienter med autism får insatser från autismteamet. Vi söker nu en psykolog som kan arbeta teamövergripande men med basen i vårt team för patienter med IF/RN.
Som psykolog hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete i ett trevligt arbetsklimat. Du får både ett kollegialt stöd genom enhetens övriga psykologer och kollegor med tvärprofessionell yrkesbakgrund.
Om dig:
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Vi ser helst att du har erfarenhet av arbete med barn med neuropsykiatriska diagnoser eller andra funktionsnedsättningar. Kunskap om tillämpad beteendeanalys och arbete med utmanande beteende är meriterande. Du har god förmåga att organisera och strukturera ditt patientarbete samt trivs med att arbeta i tvärprofessionella team. Vi förutsätter att du arbetar utifrån vetenskapligt beprövade metoder och klinisk erfarenhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid med tillträde fr.o.m. 20260301 eller enligt överenskommelse.
Hos oss får du:
• Kompetenta och trevliga kollegor i den egna såväl som andra professioner.
• Stimulerande arbetsuppgifter med stor bredd och variation.
• Kollegialt stöd och utbyte genom arbete i tvärprofessionella team
• Yrkesmässig utveckling genom arbete i specialiserade team
• God kompetensutveckling genom vår interna personalutbildning samt handledning
• Flexibel arbetstid
• Fri hälso- och sjukvård
• Ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid
• Extra ersättning vid föräldraledighet
Om verksamheten:
Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling och driver flertalet specialiserade enheter. Vårt arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde samt patientens fokus. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Vi består av omkring 700 medarbetare och 30 mottagningar i Stockholms län. Vi samverkar med nätverk så som familjer, personal och andra vårdgivare för att skapa större delaktighet i samhällslivet.Övrig information
SLSO tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser fram emot din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7002". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Habiliteringscenter Brommaplan barn Kontakt
Elin Ekdahl 08-12335430 Jobbnummer
9596857