Psykolog till Habiliteringens anhörigcenter
Region Stockholm / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Psykolog sökes till Habiliteringens anhörigcenter
Längtar du efter en arbetsplats där skratt och allvar får finnas sida vid sida - där vi möter det svåra med värme, professionalism och omtanke?Publiceringsdatum2025-11-05Om företaget
Habiliteringens anhörigcenter består av två team och har hela Stockholms län som upptagningsområde.
Vi finns i trivsamma lokaler på Sabbatsbergs sjukhus, centralt i Stockholm.
Vid Samtalsmottagningen för anhöriga erbjuder vi samtalsstöd till föräldrar, syskon, partners, mor- och farföräldrar och andra närstående till personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att ge stöd i att hantera de känslor, relationer och utmaningar som följer med anhörigrollen - ofta kopplat till stress, oro, sorg eller skuld. Samt att stärka återhämtning, främja psykisk hälsa och balans i vardagen.
Hos oss möts du av engagerade kollegor med olika bakgrund och terapimetoder. Vi värdesätter ett öppet och respektfullt samarbete där vi delar erfarenheter, lär av varandra och har nära till både skratt och eftertanke.Om tjänsten
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och vill arbeta heltid med start den 1 mars 2026, eller enligt överenskommelse.
Arbetet omfattar bedömningssamtal, längre samtalskontakter (upp till cirka 15 tillfällen) samt arbete utifrån modellen Fyra samtal. Du möter närstående i individuella samtal, parsamtal och gruppformat. En tredjedel av våra patienter kommer som par, därför är det viktigt att du har dokumenterad erfarenhet av par- eller föräldrasamtal.
Du kommer dessutom att få utbildning i Navigator ACT och därefter hålla i grupper tillsammans med en kollega.
Det är ett meningsfullt och engagerande arbete där du möter människor i olika livssituationer. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta terapeutiskt, vara van vid många samtal och kunna hantera perioder med högre tempo på ett hållbart sätt.
Arbetet bedrivs inom ramen för Region Stockholms uppdrag för anhörigstöd och följer gällande vårdprogram, riktlinjer och rutiner.
Om dig
Vi söker dig som har arbetat som psykolog i minst tre år och som känner dig trygg i din yrkesroll. Du har erfarenhet av par- eller föräldrasamtal utifrån en stödjande och terapeutisk ansats, och gärna erfarenhet från habilitering, psykiatri, BUP eller socialtjänst.
Det är meriterande om du även är legitimerad psykoterapeut samt om du har ytterligare språkkunskaper utöver svenska.
Du är van att möta personer i komplexa livssituationer, och har förmåga att hålla fokus och värme även i tunga samtal. Som person är du positiv, empatisk och prestigelös, med lätt för att skapa förtroende. Du värnar om ett gott samarbete och bidrar till en trygg och positiv arbetsmiljö. Du visar respekt för gemensamma beslut och är en omtänksam kollega som sprider både arbetsglädje och humor i vardagen.
Vi erbjuder
Ett stimulerande och meningsfullt arbete där du får göra verklig skillnad för anhöriga och närstående. Du blir del av ett varmt och engagerat team som stöttar varandra och där det finns plats för både skratt, reflektion och utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekrytering sker löpande.
Hos oss erbjuds du:
• Fri hälso- och sjukvård
• Friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid
• Flexibel arbetstid
• Extra ersättning vid föräldraledighet
Anställningsvillkor:
Tillsvidareanställning, heltid fr.o.m. 2026-03-01
Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6869". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Habiliteringens anhörigcenter Kontakt
Tanja Medenica 08-12335093 Jobbnummer
9589973