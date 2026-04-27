Psykolog till Habiliteringens anhörigcenter
Region Stockholm / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2026-04-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Psykolog eller Psykoterapeut sökes till Habiliteringens anhörigcenter
Längtar du efter en arbetsplats där skratt och allvar får finnas sida vid sida - där vi möter det svåra med värme, trygghet och omtanke?
Om oss: Habiliteringens anhörigcenter består av två team och har hela Stockholms län som upptagningsområde.
Vårt uppdrag är att ge stöd i att hantera de känslor, relationer och utmaningar som följer med anhörigrollen - ofta kopplat till stress, oro, sorg eller skuld. Samt att stärka återhämtning, främja psykisk hälsa och balans i vardagen.
Hos oss möts du av engagerade kollegor med olika bakgrund och terapimetoder. Vi värdesätter ett öppet och respektfullt samarbete där vi delar erfarenheter, lär av varandra och har nära till både skratt och eftertanke.
Om tjänsten: Vi söker dig som är legitimerad psykolog och vill arbeta heltid med start den 17 augusti 2026, eller enligt överenskommelse.
Arbetet omfattar bedömningssamtal, längre samtalskontakter (upp till cirka 15 tillfällen) samt arbete utifrån modellen Fyra samtal. Du möter närstående i individuella samtal, parsamtal och gruppformat. En tredjedel av våra patienter kommer som par, därför är det viktigt att du har dokumenterad erfarenhet av par- eller föräldrasamtal.
Det är ett meningsfullt och engagerande arbete där samtalet står i centrum. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta terapeutiskt, vara bekväm med många patientkontakter och kunna hantera perioder med högre tempo på ett hållbart sätt.
Arbetet bedrivs inom ramen för Region Stockholms uppdrag för anhörigstöd och följer gällande vårdprogram, riktlinjer och rutiner.
Om dig: Ett krav är att du är legitimerad psykolog. Det är meriterande om du är legitimerad psykoterapeut. Du har en god erfarenhet av terapeutiska samtal och känner dig mycket trygg i din yrkesroll, med förmåga att arbeta självständigt.
Du är van att möta människor i komplexa och ibland mycket tunga livssituationer. Du har en etablerad klinisk kunskap och kan hålla riktning i samtal även när det är känslomässigt intensivt - med fokus, värme och struktur.
Du har god erfarenhet av par- eller föräldrasamtal utifrån en stödjande och terapeutisk ansats och gärna erfarenhet från habilitering, psykiatri, BUP eller socialtjänst.
Du trivs i rollen som terapeut och i fördjupade samtalskontakter. Du har en uthållighet som gör att du uppskattar ett arbete med många patientkontakter över tid.
Det är även meriterande om du har ytterligare språkkunskaper utöver svenska.
Som person är du varm, positiv och trygg i mötet med andra, med en mycket god social förmåga och som har lätt för att skapa förtroende. Du trivs i samarbete, respekterar gemensamma beslut samt bidrar aktivt till ett öppet och prestigelöst klimat.
Vi erbjuder: Ett stimulerande och meningsfullt arbete där du får göra verklig skillnad för anhöriga och närstående. Du blir del av ett varmt och engagerat team som stöttar varandra och där det finns plats för både skratt, reflektion och utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta inte med din ansökan!
Hos oss erbjuds du:
• Fri hälso- och sjukvård
• Friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid
• Flexibel arbetstid, extra ersättning vid föräldraledighet
Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning, heltid fr.o.m. 2026-08-17 eller tidigare enligt överenskommelse.
Om du vill veta mer:
Enhetschef Tanja Medenica tel. 08 123 350 93
Observera att ansökan ej sker per mail utan via länk på denna sida!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb-1/Lediga-jobb/#!/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Habilitering och Hälsa, Sektion 3 Jobbnummer
9876278